«Возвращаем себе территории». Спикер Госдумы РФ проговорился, назвав оккупацию целью войны России против Украины 21 апреля, 13:04 Цей матеріал також доступний українською Вячеслав Володин заявил, что Россия возвращает себе территории (Фото:Госдума РФ)

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что ведя войну против Украины Россия «возвращает себе территории».

Война России против Украины — главные события 21 апреля

Об этом он сказал на заседании Госдумы РФ во время обсуждения заморозки золотовалютных резервов российского Центробанка.

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«Мы ресурсы не потеряли. Их заморозили. Нам надо их возвращать. И задачу так надо ставить. У нас много что забрали. Сейчас страна возвращает себе и эти активы, и территории», — сказал Володин.

Таким образом, он подтвердил, что истинной целью России является оккупации украинских территорий.

Заявления российских властей касательно причин и целей войны России против Украины постоянно менялись.

Так, 11 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что война якобы призвана положить конец «безоглядному курсу на полное доминирование США в мире».

Перед этим целями Кремля назывались «демилитаризация» и «денацификация» Украины.

15 апреля пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что основная задача войны России против Украины — это якобы «разгром националистических батальонов».

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При этом заявлялось, что задача оккупировать украинские территории не стоит.

Россия напала на Украину 24 февраля. 21 апреля — 57-й день полномасштабной войны с Россией. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.

С первых дней войны наиболее сложная ситуация сохраняется в Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе. Более месяца Россия обстреливала Киев и окрестности столицы, полностью уничтожив ряд населенных пунктов.

На данный момент оккупанты пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины. Оккупанты обстреливают города регионов, власти призывают жителей населенных пунктов эвакуироваться. Россия также захватила часть Херсонской, Запорожской и Харьковской областей.

18 апреля президент Украины Владимир Зеленский в новом обращении заявил, что российские оккупанты начали битву за Донбасс и сконцентрировали значительную часть своей армии для наступления на востоке Украины.

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