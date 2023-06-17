«Спасали жизни и здоровье». Путин назвал депортацию украинских детей «абсолютно легальной» — видео
Владимир Путин во время встречи с делегацией африканских лидеров (Фото:Yevgeny Biyatov/Host photo agency RIA Novosti via REUTERS)
Российский диктатор Владимир Путин заявил, что оккупанты вывозили украинских детей с временно захваченных территорий Украины, «спасая их от конфликта и заботясь об их жизни и здоровье».
Очередное ложное заявление президент РФ озвучил во время встречи с делегацией стран Африки.
По его словам, «никто не собирался разлучать детей с семьями».
«Вывозили детей целыми детскими домами, абсолютно легально, потому что руководители этих учреждений были их законными представителями», — добавил диктатор РФ.
Путин добавил, что в России никто не был против того, чтобы депортированные дети воссоединялись со своими семьями.
«Никаких препятствий в этом отношении никогда не было, нет и не будет», — подытожил он.
17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и российского «детского омбудсмена» Марии Львовой-Беловой по подозрению в совершении ими военных преступлений в связи с депортацией украинских детей в РФ.
Парламентская ассамблея Совета Европы 27 апреля приняла резолюцию, в которой признала принудительное перемещение украинских детей в Россию геноцидом.
Россияне вывезли с оккупированных ими территорий почти 20 тысяч украинских детей.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о введении санкций против россиян, причастных к похищению украинских детей.