«Спасали жизни и здоровье». Путин назвал депортацию украинских детей «абсолютно легальной» — видео 17 июня, 20:24 Владимир Путин во время встречи с делегацией африканских лидеров (Фото:Yevgeny Biyatov/Host photo agency RIA Novosti via REUTERS)

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что оккупанты вывозили украинских детей с временно захваченных территорий Украины, «спасая их от конфликта и заботясь об их жизни и здоровье».

Очередное ложное заявление президент РФ озвучил во время встречи с делегацией стран Африки.

По его словам, «никто не собирался разлучать детей с семьями».

«Вывозили детей целыми детскими домами, абсолютно легально, потому что руководители этих учреждений были их законными представителями», — добавил диктатор РФ.

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Путин добавил, что в России никто не был против того, чтобы депортированные дети воссоединялись со своими семьями.

«Никаких препятствий в этом отношении никогда не было, нет и не будет», — подытожил он.

17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и российского «детского омбудсмена» Марии Львовой-Беловой по подозрению в совершении ими военных преступлений в связи с депортацией украинских детей в РФ.

Парламентская ассамблея Совета Европы 27 апреля приняла резолюцию, в которой признала принудительное перемещение украинских детей в Россию геноцидом.

Россияне вывезли с оккупированных ими территорий почти 20 тысяч украинских детей.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о введении санкций против россиян, причастных к похищению украинских детей.