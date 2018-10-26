Дело о хищении $20 млн Ощадбанка: суд арестовал сына нардепа

Сын нардепа может выйти под залог

Соломенский райсуд Киева арестовал сына народного депутата Станислава Березкина Максима по делу о хищении $20 млн Ощадбанка .

Об этом сообщил прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Виталий Кравец, пишет Укринформ.

При этом суд определил возможность выйти под залог в 5 млн гривен.

Ранее глава САП Назар Холодницкий сообщил, что суд избрал меру пресечения и другим фигурантам дела.

Так, заместителя главы правления банка арестовали с альтернативой внесения залога в сумме 7 млн гривен, сотрудника Департамента корпоративного бизнеса – с залогом в 1,5 млн гривен, руководителя Креатив - с залогом в 2 млн гривен и двоих сотрудников ПАО Креатив Групп – с залогом в 2 млн и 550 тысяч гривен.

Ранее сообщалось, что детективы НАБУ задержали десятерых человек по подозрению в присвоении $20 млн госбанка.

Позже в САП заявили, что среди задержанных есть сын народного депутата.

При этом имя политика не называлось, однако Холодницкий сообщил, что главе ГПУ Юрию Луценко ведомство направило представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности нардепа Станислава Березкина.