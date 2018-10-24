Дело о хищении $20 млн Ощадбанка: среди задержанных есть сын нардепа

Среди задержанных по делу о хищении $20 млн Ощадбанка есть сын народного депутата. Об этом сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.
"Задержано и сообщено о подозрении и сыну действующего народного депутата, который вместе с другими бенефициарными владельцами группы Креатив" (в то время) приобрел корпоративные права ОАО Чорноморгидрозализобетон, приобретенные за счет средств банка", - пояснили в ведомстве.
При этом фамилию задержанного, а также народного депутата не назвали.
Всего по делу задержаны десять человек. Им сообщено о подозрении. Среди задержанных есть два действующих и один бывший работник банка, в том числе заместитель председателя правления банка, которые готовили документацию о выдаче кредита и скрывали от других задействованных служб имеющиеся несоответствия и нарушения в документах заемщика.
Также о подозрении сообщили оценщику, который предоставил оценку имущественным правам по фиктивному договору поставки, которые были приняты банком в качестве обеспечения кредита.
Кроме того, подозреваются главный бухгалтер и пять сотрудников группы Креатив, которые осуществили подделку ряда документов, договоров и "непосредственно осуществляли легализацию средств, путем их перечисления в безналичную форму".
Прокуроры САП просят всем задержанным избрать меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога от 5 до 150 млн грн в зависимости от роли каждого из участников.
Ранее сообщалось, что детективы НАБУ задержали десятерых человек по подозрению в присвоении $20 млн госбанка.
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