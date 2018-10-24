Детективы НАБУ задержали десять человек по подозрению в присвоении $20 млн госбанка

Во вторник, 23 октября, детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры задержали 10 человек, которым сообщили о подозрении в завладении 20 млн долларов Ощадбанка, сообщает пресс-служба НАБУ.

"Речь идет о бывшем директоре департамента корпоративного бизнеса госбанка (сейчас - заместитель председателя правления АО Ощадбанк), бывшего начальника управления проектного финансирования АО Ощадбанк (уволился в 2015 году из госбанка), бывшую начальницу отдела управления проектного финансирования АО Ощадбанк (в настоящее время - руководитель указанного управления госбанка)", - сообщили в НАБУ

Другие подозреваемые являются бывшими бенефициарами группы компаний Креатив, а также ряд бывших должностных лиц предприятий, которые входят в состав этого холдинга и оценщик.

Согласно данным НАБУ, в период с 2013 по 2015 год должностные лица компаний Креатив в сговоре с менеджментом банка подделали документы для получения 20 миллионов долларов кредита.

Займ предназначался для "покупки семян подсолнуха", однако был выведен владельцами компании на счета офшорных компаний в Белизе и Швейцарии. "А потом этими же деньгами оплатили покупку корпоративных прав компаний, обладавших ценной недвижимостью".

"Детективы НАБУ имеют доказательства, что, принимая решение о предоставлении кредита, должностные лица АО Ощадбанк опирались на непроверенные, а иногда и поддельные документы, часть из которых создавалась при их же участии", - сообщает НАБУ.

В результате коррупционной схемы из Ощадбанка фактически вывели 20 млн долларов США (160 млн грн в эквиваленте), что привело к уменьшению активов госбанка (убыткам) на сумму 133 млн грн.

В настоящее время детективы осуществляют следственные действия, решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Ранее стало известно, что НАБУ расследует уголовное производство по факту завладения $20 млн государственного банка, которое было организовано народным депутатом и выполнено его родственниками и бизнес-партнерами.