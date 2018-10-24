24 октября 2018, среда

САП направила в ГПУ представление на арест нардепа Березкина - документ

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Березкин проходит по делу о хищении $20 млн госбанка
Фото: comments.ua

Березкин проходит по делу о хищении $20 млн госбанка

В среду, 24 октября, Специализированная антикоррупционная прокуратура направила главе ГПУ Юрию Луценко представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности депутата Верховной Рады Станислава Березкина.

Об этом сообщил у себя в Facebook руководитель САП Назар Холодницкий.

По его словам, необходимость ареста Березкина связана с расследованием коррупции чиновников Ощадбанка и группы Креатив.

По данным следствия, за период с сентября 2013 по январь 2014 года они незаконно завладели денежными средствами на сумму в $20 млн.

Ранее сообщалось, что детективы НАБУ задержали 10 человек по подозрению в присвоении $20 млн госбанка. Среди них - сын народного депутата, имя которого не называется.

Подпишитесь на журнал НВ по специальной цене

До конца ноября дешевле на 110 грн.
Оформите подписку на журнал на 12 месяцев всего за 559 грн.

Ваш промокод для оплаты онлайн — 89790834

Оформить подписку
Ukraine-2020
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Политика ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове