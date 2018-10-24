САП направила в ГПУ представление на арест нардепа Березкина - документ

В среду, 24 октября, Специализированная антикоррупционная прокуратура направила главе ГПУ Юрию Луценко представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности депутата Верховной Рады Станислава Березкина.
Об этом сообщил у себя в Facebook руководитель САП Назар Холодницкий.
По его словам, необходимость ареста Березкина связана с расследованием коррупции чиновников Ощадбанка и группы Креатив.
По данным следствия, за период с сентября 2013 по январь 2014 года они незаконно завладели денежными средствами на сумму в $20 млн.
Ранее сообщалось, что детективы НАБУ задержали 10 человек по подозрению в присвоении $20 млн госбанка. Среди них - сын народного депутата, имя которого не называется.
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