САП направила в ГПУ представление на арест нардепа Березкина - документ

Березкин проходит по делу о хищении $20 млн госбанка

В среду, 24 октября, Специализированная антикоррупционная прокуратура направила главе ГПУ Юрию Луценко представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности депутата Верховной Рады Станислава Березкина.

Об этом сообщил у себя в Facebook руководитель САП Назар Холодницкий.

По его словам, необходимость ареста Березкина связана с расследованием коррупции чиновников Ощадбанка и группы Креатив.

По данным следствия, за период с сентября 2013 по январь 2014 года они незаконно завладели денежными средствами на сумму в $20 млн.

Ранее сообщалось, что детективы НАБУ задержали 10 человек по подозрению в присвоении $20 млн госбанка. Среди них - сын народного депутата, имя которого не называется.