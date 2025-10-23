Экс-президенту Мотор Сич Богуслаеву продлили меру пресечения еще на два месяца

Суд продолжил содержание под стражей бывшего президента Мотор Сич Вячеслава Богуслаева с определением залога на сумму более 908 млн грн.

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

В сообщении говорится, что суд продлил меру пресечения в виде содержания под стражей Богуслаеву еще на два месяца — до 20 декабря 2025 года.

Также в доход государства взыскано имущество Богуслаева:

14 объектов недвижимого имущества в Запорожской области ( в частности, жилые дома, земельные участки, гараж, административные здания);

в частности, жилые дома, земельные участки, гараж, административные здания); имущественные права на торговые марки и имущественные права на патенты на промышленные образцы;

корпоративные права ( 51% ООО Золотая Айстра, 90,1% ОДО СК Мотор-Гарант, 100% ООО Винницкий авиационный завод, 100% ООО Вертолеты МСБ, 100% АО Мотор-Банк, 16,7% ЧП Азов Трейд-ХХI);

51% ООО Золотая Айстра, 90,1% ОДО СК Мотор-Гарант, 100% ООО Винницкий авиационный завод, 100% ООО Вертолеты МСБ, 100% АО Мотор-Банк, 16,7% ЧП Азов Трейд-ХХI); 336 единиц огнестрельного оружия;

денежные средства на общую сумму около 615 млн. грн.

Дело Вячеслава Богуслаева

22 октября 2022 года стало известно, что СБУ задержала Богуслаева в рамках дела о незаконных поставках компанией товаров военного назначения для российской штурмовой авиации.

24 октября Шевченковский райсуд Киева отправил Богуслаева под стражу. По данным программы Схемы, у него с 2000 года было российское гражданство, с 2002 года — квартира в Москве.

4 ноября 2022 года Служба безопасности Украины арестовала имущество Богуслаева почти на 1 млрд грн. 7 ноября премьер-министр Денис Шмыгаль объявил, что Мотор Сич вместе с рядом других стратегических предприятий будет круглосуточно работать на оборону Украины.

По решению ВАКС активы на 600 млн грн Богуслаева и Петра Кононенко, экс-директора московского представительства Мотор Сичи, были конфискованы и переданы в управление Фонда госимущества.

28 марта 2023 года Богуслаеву сообщили о новом подозрении — в препятствовании законной деятельности ВСУ и другим военным формированиям (ст. 114−1 УК Украины). По данным правоохранителей, он приказал снять лопасти с вертолетов, чтобы ими не могли воспользоваться защитники Украины.

11 июня 2024 года Киевский апелляционный суд в очередной раз оставил Богуслаева под стражей без права на залог.

9 сентября 2024 года в собственность Украины перешли 100% акций банка Богуслаева.