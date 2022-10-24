С 2000 года. Задержанный президент Мотор Сичи Богуслаев имеет гражданство РФ, ранее у него был доступ к государственной тайне — Схемы 24 октября, 16:42 Вячеслав Богуслаев был задержан (Фото:СБУ)

С тех пор Богуслаев четырежды избирался народным депутатом Украины и был членом комитета Верховной Рады по национальной безопасности и обороне, что предусматривало получение доступа к государственной тайне. Кроме того, он был доверенным лицом кандидата в президенты Украины Виктора Януковича.

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Журналисты заявили, что согласно выписке из системы АС Роспаспорт, 15 октября 2000 года Вячеслав Богуслаев обратился в паспортно-визовый отдел внутренних дел в Москве с заявлением о получении паспорта гражданина РФ, в обмен на советский паспорт от 1979 года. Дата получения паспорта гражданина Российской Федерации — 18 октября 2000 года.

По информации Схем, Богуслаев также имеет индивидуальный налоговый номер налогоплательщика в России, привязанный к его паспорту гражданина РФ. Это подтверждается через сайт российской налоговой службы.

«Проверка номера паспорта в реестре Главного управления по миграции Министерства внутренних дел РФ подтвердила, что номер паспорта не находится в перечне недействительных», — говорится в сообщении.

Директор по связям с общественностью АО Мотор Сич Руслан Пидорич в комментарии журналистам на вопрос о гражданстве РФ Вячеслава Богуслаева заявил, что ему об этом ничего неизвестно, и он впервые об этом слышит.



22 октября стало известно, что СБУ задержала почетного президента компании Мотор Сич, экс-нардепа от Партии регионов Вячеслава Богуслаева. Ему объявили подозрение по двум статьям Криминального кодекса — коллаборационная деятельность и пособничество государству-агрессору, то есть России.

Задержание произошло в рамках уголовного производства по незаконных поставках со стороны Мотор Сич товаров военного назначения для российской штурмовой авиации.