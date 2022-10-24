С 2000 года. Задержанный президент Мотор Сичи Богуслаев имеет гражданство РФ, ранее у него был доступ к государственной тайне — Схемы

24 октября, 16:42
Поделиться:
Вячеслав Богуслаев был задержан (Фото:СБУ)

Вячеслав Богуслаев был задержан (Фото:СБУ)

Задержанный в субботу, 22 октября президент корпорации Мотор Сич Вячеслав Богуслаев имеет российское гражданство с 2000 года, сообщают Схемы.

С тех пор Богуслаев четырежды избирался народным депутатом Украины и был членом комитета Верховной Рады по национальной безопасности и обороне, что предусматривало получение доступа к государственной тайне. Кроме того, он был доверенным лицом кандидата в президенты Украины Виктора Януковича.

Видео дня

Журналисты заявили, что согласно выписке из системы АС Роспаспорт, 15 октября 2000 года Вячеслав Богуслаев обратился в паспортно-визовый отдел внутренних дел в Москве с заявлением о получении паспорта гражданина РФ, в обмен на советский паспорт от 1979 года. Дата получения паспорта гражданина Российской Федерации — 18 октября 2000 года.

По информации Схем, Богуслаев также имеет индивидуальный налоговый номер налогоплательщика в России, привязанный к его паспорту гражданина РФ. Это подтверждается через сайт российской налоговой службы.

Читайте также:

Вячеслав Богуслаев, президент Мотор Сич (Фото:facebook) Чем известен президент Мотор Сичи Вячеслав Богуслаев, которого задержала СБУ по подозрению в госизмене и работе на РФ

«Проверка номера паспорта в реестре Главного управления по миграции Министерства внутренних дел РФ подтвердила, что номер паспорта не находится в перечне недействительных», — говорится в сообщении.

Директор по связям с общественностью АО Мотор Сич Руслан Пидорич в комментарии журналистам на вопрос о гражданстве РФ Вячеслава Богуслаева заявил, что ему об этом ничего неизвестно, и он впервые об этом слышит.

22 октября стало известно, что СБУ задержала почетного президента компании Мотор Сич, экс-нардепа от Партии регионов Вячеслава Богуслаева. Ему объявили подозрение по двум статьям Криминального кодекса — коллаборационная деятельность и пособничество государству-агрессору, то есть России.

Задержание произошло в рамках уголовного производства по незаконных поставках со стороны Мотор Сич товаров военного назначения для российской штурмовой авиации.

https://www.youtube.com/watch?v=zDjsLvdZQxw
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Граждане РФ Вячеслав Богуслаев Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X