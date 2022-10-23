СБУ подтвердила задержание почетного президента Мотор Сич Богуслаева по подозрению в работе на Россию 23 октября, 09:35 Сотрудники СБУ сдержали почетного президента Мотор Сич Вячеслава Богуслаева (Фото:СБУ)

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали президента ПАО Мотор Сич Вячеслава Богуслаева. Ему объявили подозрение по двум статьям Криминального кодекса — коллаборационная деятельность и пособничество государству-агрессору, то есть России.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Кроме Богуслаева, был задержан начальник Департамента внешнеэкономической деятельности этого предприятия. Ему объявили подозрение по аналогичным статьям УКУ.



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