Новое подозрение. Экс-президент Мотор Сичи Богуслаев приказал снять лопасти с вертолетов, чтобы ими не пользовались ВСУ — Офис генпрокурора 28 марта, 10:29 Вячеслав Богуслаев (Фото:www.gp.gov.ua)

Офис генерального прокурора сообщил о новом подозрении экс-президенту Мотор Сичи Вячеславу Богуслаеву. По данным правоохранителей, он приказал снять лопасти с вертолетов, чтобы ими не могли воспользоваться ВСУ.

Об этом сообщил Офис генпрокурора во вторник, 28 марта.

Следствие установило, что в начале полномасштабной войны, в апреле 2022 года, украинские военные обратились в Мотор Сич с просьбой передать в пользование вертолеты. Однако Богуслаев приказал сотрудникам предприятия разукомплектовать технику: снять лопасти с вертолетов и спрятать их.

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Как уточнили в СБУ, представители Главного управления разведки Минобороны Украины просили предоставить им вертолет МИ-2 для выполнения боевых задач на фронте.



Кроме того, заявили в ОГПУ, Богуслаев распорядился скрыть документы на вертолеты, без которых пилоты не могли сесть за штурвал.

Богуслаеву сообщено о новом подозрении — в препятствовании законной деятельности ВСУ и другим военным формированиям (ст. 114−1 УК Украины).

Фото: www.gp.gov.ua

Офис генпрокурора сообщил, что кроме того, начальник Департамента внешнеэкономической деятельности Мотор Сич разработал схему поставки запчастей к авиационным двигателям со Снежнянского машиностроительного завода, который находится на временно оккупированной территории Украины, на АО Мотор Сич.

По информации ведомства, для обхода установленных ограничений АО Мотор Сич косвенно через зарубежные компании поставляла сырье в виде заготовок на Снежнянский машиностроительный завод и получала из него изготовленные запчасти для авиационных двигателей производства АО Мотор Сич.

Фото: www.gp.gov.ua

«Таким образом он способствовал деятельности террористической организации «ДНР». Уплачивал в ее пользу денежные средства — так называемые «налоги» и «таможенные платежи», — добавили в прокуратуре.

Ему сообщено о подозрении в содействии деятельности террористической организации (ст. 258−3 УК Украины).

В настоящее время при процессуальном руководстве прокуроров Офиса генпрокурора осуществляется досудебное расследование в отношении экс-президента АО Мотор Сич по фактам:

коллаборационной деятельности,

пособничества государству-агрессору,

препятствования законной деятельности ВСУ и военных формирований,

содействии деятельности террористической организации ( ст. 111−1, ст. 111−2, ст. 114−1, ст. 258−3 УК Украины).

Также идет расследование в отношении начальника Департамента внешнеэкономической деятельности предприятия по фактам пособничества государству-агрессору и содействия деятельности террористической организации. (ст. 111−2, ст. 258−3 УК Украины)

22 октября стало известно, что СБУ задержала почетного президента компании Мотор Сич, экс-нардепа от Партии регионов Вячеслава Богуслаева в рамках дела о незаконном снабжении компанией товаров военного назначения для российской штурмовой авиации.

По данным программы Схемы, Богуслаев с 2000 года имел российское гражданство.