«Легкомыслие и отсутствие планирования». Что мешает наступлению и победе Украины — интервью с Бутусовым о проблемах и успехах в ВСУ 2 апреля, 13:28 Эксклюзив NV Юрий Бутусов возле уничтоженной вражеской техники в Николаевской области. Март 2022 года (Фото:Юрий Бутусов / Facebook)

Главные проблемы в Вооруженных силах Украины — это легкомыслие и полное отсутствие оборонного планирования, говорит главный редактор Цензор.нет Юрий Бутусов.

Он считает, что Украина к современной войне подходит с несовременными и неэффективными управленческими решениями и такой же логикой.

По его мнению, положительные лозунги должны изменить решение множества организационных, управленческих проблем, мешающих ВСУ наступать и побеждать.

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Впрочем, отмечает журналист, через год после полномасштабного вторжения агрессора есть и очень обнадеживающие шаги, и «взрывные» военные стартапы.

В интервью Radio NV Бутусов рассказал больше о проблемах и успехах в ВСУ.