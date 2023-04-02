«Легкомыслие и отсутствие планирования». Что мешает наступлению и победе Украины — интервью с Бутусовым о проблемах и успехах в ВСУ

2 апреля, 13:28
Эксклюзив NV
Поделиться:
Юрий Бутусов возле уничтоженной вражеской техники в Николаевской области. Март 2022 года (Фото:Юрий Бутусов / Facebook)

Юрий Бутусов возле уничтоженной вражеской техники в Николаевской области. Март 2022 года (Фото:Юрий Бутусов / Facebook)

Автор: Алексей Тарасов

Главные проблемы в Вооруженных силах Украины — это легкомыслие и полное отсутствие оборонного планирования, говорит главный редактор Цензор.нет Юрий Бутусов.

Он считает, что Украина к современной войне подходит с несовременными и неэффективными управленческими решениями и такой же логикой.

По его мнению, положительные лозунги должны изменить решение множества организационных, управленческих проблем, мешающих ВСУ наступать и побеждать.

Видео дня

Впрочем, отмечает журналист, через год после полномасштабного вторжения агрессора есть и очень обнадеживающие шаги, и «взрывные» военные стартапы.

В интервью Radio NV Бутусов рассказал больше о проблемах и успехах в ВСУ.

Теги:   Военные учения Донецкая область Интервью NV Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Оборона Авдеевка Юрий Бутусов Бахмут Радио NV Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X