Оккупанты не вывели технику из Крыма, а перебросили на оборонные рубежи — Чубаров 28 апреля, 00:44 Российские окопы в Крыму (Фото:Maxar Technologies/Handout via REUTERS)

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что россияне перебросили военную технику из Крыма на участки, где ожидают наступление Вооруженных сил Украины.



«В Джанкойском районе недалеко от села Медведевка действительно была сформирована большая площадка, где была сконцентрирована техника, в том числе российская оккупационная армия. Все обратили внимание, что вдруг эта техника оттуда куда-то разошлась, произошло рассредоточение», — заявил Чубаров.

Видео дня

Он отметил, что российская армия активно готовится к обороне, пытаясь укрепить подступы к Крыму.

«И то, что происходит в Геническом районе, там, как и в Северном Крыму, российские оккупанты построили и продолжают возводить фортификационные укрепления на линии столкновения», — заявил глава Меджлиса.

26 апреля, ссылаясь на спутниковые снимки, СМИ сообщили, что российские оккупанты в течение последних месяцев убрали военную технику из района поселка Медведевка в Джанкойском районе Крыма.