РФ все больше окапывается в «стратегических участках» фронта, готовясь к обороне. Анализ Reuters спутниковых фото 27 апреля, 10:58 Город Пологи Запорожской области. Отмечены траншейные работы оккупантов, 8 апреля 2023 года (Фото:Space/Handout via REUTERS)

Британское агентство Reuters проанализировало спутниковые фото тысяч оборонительных позиций оккупантов как на территории России, так и вдоль линии фронта. Больше всего укреплений построили на юге Запорожской области и возле Крыма.

Об этом говорится в материале издания, которое также публикует снимки американской аэрокосмической компании Capella Space.

OSINT-аналитик Брэди Африк рассказал, что новые окопы россиян простираются от города Воронок в РФ через восток Украины и юго-западнее Крыма.



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Проанализировав фото и пообщавшись с военными экспертами, Reuters пришло к выводу, что большинство оборонных сооружений россияне начали строить после освобождения Украиной Херсона в ноябре 2022 года. Они простираются на сотни километров и охватывают районы, где РФ «ждет нападения» или считает оккупацию территорий стратегически важной.

Так, позиции россиян больше всего сконцентрированы возле линии фронта на юго-востоке Запорожской области, на востоке и на узкой полосе земли, соединяющей Крымский полуостров с материковой Украиной. Вероятно, речь идет о Перекопском перешейке.

«Ключевыми воротами» для Украины агентство называет город Пологи в Запорожской области. Здесь оккупанты построили две отдельные линии обороны — по одной на севере и на юге. По словам журналистов, через город украинские военные смогут продвигаться на юг и должны будут преодолеть реку Днепр.

Город Пологи Запорожской области. Отмечены траншейные работы оккупантов, 8 апреля 2023 года / Фото: Capella Space/Handout via REUTERS

Ученый Джон Форд из Института международных исследований Миддлбери говорит, что только один оборонный участок россиян в регионе простирается на 120 км. Продвижению танков и бронетехники могут препятствовать глубокие и широкие противотанковые рвы, далее идут баррикады «зубы дракона», а за рвами пролегают окопы с оккупантами на один километр, пишет Reuters. Кроме многочисленных баррикад и траншей, есть минные поля, колючие провода и замаскированные позиции вооружения.

Также агентство пишет, что на полученных спутниковых снимках видны укрепленные Токмак и Камянка. За пределами других населенных пунктов и аэропортов в Мелитополе и Бердянске вдоль дорог вырыты траншеи. Оборонительные позиции видны и на севере Крыма.

Город Новофедоровка Запорожской области. Отмечены траншейные работы оккупантов, 11 апреля 2023 года / Фото: Capella Space/Handout via REUTERS

По мнению шести экспертов, препятствия могут усложнить ситуацию для Украины и прогресс будет зависеть от способности бойцов эффективно проводить сложные комбинированные операции.

В то же время четверо из них считают, что российские войска рассеются вдоль фронта: «И это уязвимое место Киев будет пытаться использовать с помощью уловок, отвлекающих маневров, неожиданности и оперативной скорости», — пишет Reuters.



Ранее журналисты опубликовали спутниковые снимки, на которых видно, что россияне вывезли всю свою технику с военной базы на севере Крыма.

