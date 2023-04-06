«Оставляем оккупантам все меньше позиций для обстрелов». Гуменюк рассказала о ситуации на левобережье Херсонской области

6 апреля, 15:12
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Гуменюк рассказала о ситуации на левобережной части Херсонской области (Фото:Генштаб)

Гуменюк рассказала о ситуации на левобережной части Херсонской области (Фото:Генштаб)

На левобережной части Херсонской области российские оккупационные войска не имеют успеха на суше. Силы обороны Украины оставляют им все меньше позиций, откуда они могут из артиллерии и минометов обстреливать правый берег.

Об этом в эфире телемарафона сообщила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны и охраны юга Наталья Гуменюк.

Поэтому, по ее словам, оккупанты все чаще используют воздушные силы, авиацию и беспилотные летательные аппараты, которыми ранее лишь разведывали обстановку.

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Гуменюк ранее сообщала о снижении активности российских оккупационных войск на юге.

Это происходит из-за работы подразделений Сил безопасности и обороны по зачистке 20−30-километровой полосы на левом берегу Днепра, отмечала она.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Херсонская область Юг Украины Война России против Украины

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