Украинские силы пытаются зачистить 30-километровую зону на левом берегу Херсонской области — ОК Юг 23 марта, 11:21 ВСУ пытаются зачистить от оккупантов 30-километровую зону на левом берегу Херсонской области (Фото:Генштаб)

Силы обороны Украины делают все возможное, чтобы зачистить от оккупантов 20−30 километровую зону на левом берегу Херсонской области.

Об этом в эфире телемарафона сообщила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

«Пока что мы работаем над тем, чтобы враг чувствовал наше присутствие, наше давление… Это достаточно непростая работа и осложняется она тем, что враг постоянно прячется за мирными жителями, пытаясь скрывать свои подразделения и свое базирование техники во дворах местных жителей за жилыми домами», — отметила она.

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По словам Гуменюк, работа Сил обороны достаточно результативна. В частности, количество обстрелов со стороны Кинбурнской косы существенно уменьшилось после поражения пункта снабжения и складирования боеприпасов.

Она добавила, что сейчас оккупационные силы не имеют мощной поддержки, и даже передвижение по суше для них затруднено, поскольку украинские защитники пытаются держать под огневым контролем тот перешеек, который связывает материковую часть левобережья Херсонской области с Кинбурнским полуостровом.

14 марта Наталья Гуменюк заявляла, что коллаборационные «власти» готовятся бежать с левобережной части Херсонской области, которая сейчас захвачена российскими оккупационными войсками.