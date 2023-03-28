Оккупанты снизили активность на левобережье Херсонской области и на Кинбурнской косе — ОК Юг 28 марта, 11:02 На южном направлении наблюдается определенное снижение активности оккупантов (Фото:Valentyn Ogirenko/Reuters)

На южном направлении наблюдается определенное снижение активности российских оккупационных войск.



Об этом в эфире телемарафона сообщила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны и охраны юга Наталья Гуменюк.

«Это происходит из-за работы подразделений Сил безопасности и обороны по зачистке 20−30-километровой полосы на левом берегу Днепра. Эта боевая работа продолжается и имеет результаты», — отметила она.

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По словам Гуменюк, логистика оккупантов серьезно подорвана, они потеряли много складов и вооружения, в частности артиллерийских и реактивных установок, и не могут наладить новые поставки оружия и боеприпасов.

Она добавила, что на обстановку на Кинбурнской косе повлияло как и ухудшение погоды в Черном море, так и боевая работа подразделений украинских Сил обороны.

«Очевидно, после уничтожения полевого склада с боеприпасами на том направлении у россиян отсутствует возможность их поставки. Также враг не имеет возможности подтягивать технику, даже минометное вооружение, поскольку в результате удачной работы наших подразделений были уничтожены их боевые позиции, а шторм не разрешает свободное передвижение», — рассказала Гуменюк.

Накануне Гуменюк сообщала, что в Херсонской области российская армия изменила тактику атак. Теперь оккупанты используют управляемые авиационные бомбы. Также по ее словам, Силы обороны поспособствовали тому, что количество обстрелов освобожденной части Херсонской области со стороны оккупантов уменьшилось.