«Классический признак терроризма». В ОК Юг рассказали о новой тактике россиян с использованием БПЛА

6 апреля, 10:25
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Последствия одного из вражеских ударов в Херсонской области (Фото:mvs.gov.ua)

Последствия одного из вражеских ударов в Херсонской области (Фото:mvs.gov.ua)

Российские оккупанты привязывают к беспилотникам гранаты и пытаются бить по скоплению людей, заявила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в четверг, 6 апреля.

"Они применяют авиацию и БПЛА, которыми раньше только разведывали обстановку. В настоящее время привязывают к ним разрывные гранаты и пытаются таким образом поразить скопления людей, в том числе там, где раздается гуманитарная помощь», — сказала она в эфире телемарафона.

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По ее словам, это классический признак терроризма.

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Гуменюк добавила, что выдачу гуманитарной помощи переносят в укрытие, где будет безопасно для мирного населения.

"Использование врагом авиации с управляемыми авиационными бомбами, которые он время от времени себе позволяет, это уже определенный шаг отчаяния, потому что больше использовать нечего", - сказала она.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Беспилотник Херсонская область Юг Украины Дроны Война России против Украины

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