«Серьезный удар». Потеря Изюма стала самым тяжелым поражением Москвы с тех пор, как ее войска отступили от Киева — Reuters 11 сентября, 17:23 Город Изюм, Харьковская область (Фото:Telegram @Tsaplienko/via REUTERS)

Потеря Изюма в Харьковской области было самым тяжелым поражением Москвы с тех пор, как в марте ее войска были отброшены из Киева, сообщает Reuters.

В материале говорится, что российские войска использовали Изюм в качестве базы материально-технического снабжения для одной из своих основных кампаний — многомесячного наступления с севера на соседний Донбасс.

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Также журналисты отмечают, что если контрнаступление ВСУ сохранится, «это станет серьезным ударом для России», которая уже понесла множество потерь. Это также станет большим стимулом для Украины, которая стремится показать, что западные страны, поставляющие ей оружие, заслуживают их постоянной поддержки.

ВСУ продолжают освобождать от российских оккупантов населенные пункты на востоке и юге Украины. В течение 10 сентября украинские защитники вернули сине-желтые флаги в Купянск, Изюм, а также ряд других городов и сел Харьковской области, названия которых пока не раскрывают из соображений безопасности.

11 сентября главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что до выхода на государственную границу в Харьковской области остается 50 км.

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