«Переломный момент войны». Интервью с Юрием Бутусовым — об исторических и феноменальных действиях ВСУ в Харьковской области за последние четыре дня 10 сентября, 20:05 Эксклюзив НВ Украинские военные в освобожденном от оккупантов Купянске (Фото:t.me/Tsaplienko)

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в эфире Радио НВ объяснил, как Вооруженным силам Украины удалось вытеснить оккупантов и реализовать блестящую, феноменальную операцию.

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— Вооруженные силы освободили от оккупантов Купянск Харьковской области. Российские пропагандисты пишут о том, что российские войска отходят от Изюма. Ждем официального подтверждения. Почему россияне бегут? Можем ли мы от них ожидать этого и дальше при таких операциях?

— Сейчас нельзя говорить о том, что мы уже выиграли войну и противник теперь будет всюду бежать. Я хотел бы всех, прежде всего, предостеречь от такой истории.

Надо сказать, что эта историческая победа в балаклейской операции, этот исторический прорыв, он проходил в очень сложных условиях, потому что враг как владел, так и сейчас обладает значительным преимуществом в боевой технике, артиллерии, танках, авиации и боеприпасах.

Все, что произошло — это не демонстрация того, что российская армия решила побежать домой. Нет. Это украинская армия, украинское командование подготовило операцию, определило оптимальное место, время и скрыто сосредоточило для удара наши лучшие, очень мотивированные подразделения, получившие задание, командиры были готовы.

Во время этой операции было полностью преимущество в маневре, в мышлении.

Украина погнала Российскую Федерацию, прежде всего, интеллектом, разведкой и мотивацией бойцов.

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