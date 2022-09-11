Контрнаступление ВСУ. До выхода на государственную границу в Харьковской области остается 50 км — Залужный

11 сентября, 11:52
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До выхода на государственную границу в Харьковской области остается 50 км (Фото:МВД)

До выхода на государственную границу в Харьковской области остается 50 км (Фото:МВД)

Вооруженные Силы Украины продолжают освобождение оккупированных Россией территорий. С начала сентября более 3000 кв. км возвращен под контроль Украины. До выхода на государственную границу в Харьковской области остается 50 км.

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

«На Харьковском направлении мы начали продвигаться не только на юг и восток, но и на север. До выхода на Государственную границу остается 50 км», — написал главком в соцсетях.

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Залужный также опубликовал фото с результатами работы нескольких подразделений ВСУ, которые освободили села Байрак, Новая Гусаровка, Щуровка и Ольховатка Харьковской области.

«Захват мощных укрепрайонов российских войск, которые они гордо назвали „Москва“, „Омск“ и „Питер“, позволил развернуть контрнаступление на Балаклею, Изюм и Купянск. Горжусь и благодарен каждому украинскому военнослужащему. Для меня честь бороться бок о бок с вами. Вечная Память погибшим в боях за Украину», — добавил Залужный.

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В начале сентября ВСУ пошли в активное контрнаступление в Харьковской области. По состоянию на 9 сентября украинские защитники освободили более 30 населенных пунктов области.

Официально власти подтвердили освобождение Балаклеи и части Купянска. Также есть информация о деоккупации Изюма.

В общей сложности, по словам президента Владимира Зеленского, с начала сентября украинские военные освободили уже около 2 тысяч квадратных километров нашей территории.

В Минобороны РФ признали отступление своей армии на Харьковском направлении, назвав его «перегруппировкой». В ведомстве оправдываются, что для достижения целей спецоперации якобы было решено перегруппировать войска в районах Балаклеи и Изюма, чтобы нарастить усилия на Донецком направлении.

Редактор: София Лазарова

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Теги:   Граница Изюм Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Харьковская область Украинско-российская граница Контрнаступление Балаклея Валерий Залужный Купянск деоккупация

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