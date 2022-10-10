Залужный показал схему утренних ракетных ударов РФ по Украине 10 октября, 21:17 Акция в Праге после ракетных ударов РФ по Украине 10 октября (Фото:REUTERS/David W Cerny)

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный опубликовал схему ракетных и авиационных ударов страны-агрессора РФ по Украине утром в понедельник, 10 октября.

Залужный напомнил, что оккупанты использовали крылатые ракеты воздушного, морского и наземного базирования, баллистические ракеты, зенитные управляемые ракеты и беспилотники Shahed-136 иранского производства. Он подчеркнул, что Воздушные Силы, Сухопутные войска и зенитные расчеты сбили большую часть ракет, используя вооружение советских времен, которого у защитников Украины к тому же недостаточно.



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Инфографика: Головнокомандувач ЗС України / CinC AF of Ukraine / Facebook

«В условиях такой интенсивности нанесение ударов одновременно по всем направлениям они продемонстрировали профессиональность и преданность делу… Несмотря на все, несмотря на агонию диктаторского режима, мы выстоим и победим», — добавил главнокомандующий ВСУ и выразил соболезнования семьям погибших.



Генштаб ВСУ в вечерней сводке за 10 октября сообщил, что за сутки оккупанты нанесли по Украине больше 84 ракетных и авиаударов, используя крылатые, баллистические, зенитные управляемые ракеты и ударные беспилотники. Воздушные Силы и противовоздушная оборона ВСУ уничтожили 43 вражеских крылатых ракеты и 13 беспилотников. Угроза новых ракетных и авиаударов сохраняется.

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В результате ракетных ударов РФ по ряду областей Украины погибли 11 человек, по меньшей мере 89 пострадали.