«Косорукие скоты». Филатов предположил, куда хотели ударить россияне во время атаки на Днепр 15 января, 14:25 Эксклюзив NV Спасатели разбирают завалы жилого дома в Днепре, куда попала российская ракета Х-22. 15 января 2022 года (Фото:REUTERS/Clodagh Kilcoyne)

Мэр Днепра Борис Филатов в эфире Radio NV озвучил предположение, куда россияне запускали 14 января ракету Х-22, попавшую в жилой дом.

«Через Днепр находится наша Приднепровская теплостанция. В качестве версии можно рассматривать, что они должны были попасть в нашу Приднепровскую теплостанцию. Но вы же понимаете, что такое Х-22: это убийца авианосцев, ракета, стреляющая, как говорится, по площадям. Эти косорукие скоты промазали, ракета пролетела мимо, залетела через Днепр и попала в жилой дом», — объяснил Филатов.

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Спасательные работы, по его словам, продлятся до 03:00 16 января. Чем дальше, тем сложнее разбирать завалы, говорит мэр.

Также Филатов предполагает, что придется демонтировать несколько секций этого дома.

В результате ракетной атаки РФ на жилой дом в Днепре погибли как минимум 23 человека.

Раненых – 73 человека, из них 14 – дети.

Всего в доме, по словам Филатова, проживало около 1100 человек. Опираясь на данные полиции, мэр утверждает, что 40 человек находятся в розыске.

В Днепре объявлен трехдневный траур по погибшим.