«Косорукие скоты». Филатов предположил, куда хотели ударить россияне во время атаки на Днепр

15 января, 14:25
Эксклюзив NV
Поделиться:
Спасатели разбирают завалы жилого дома в Днепре, куда попала российская ракета Х-22. 15 января 2022 года (Фото:REUTERS/Clodagh Kilcoyne)

Спасатели разбирают завалы жилого дома в Днепре, куда попала российская ракета Х-22. 15 января 2022 года (Фото:REUTERS/Clodagh Kilcoyne)

Мэр Днепра Борис Филатов в эфире Radio NV озвучил предположение, куда россияне запускали 14 января ракету Х-22, попавшую в жилой дом.

«Через Днепр находится наша Приднепровская теплостанция. В качестве версии можно рассматривать, что они должны были попасть в нашу Приднепровскую теплостанцию. Но вы же понимаете, что такое Х-22: это убийца авианосцев, ракета, стреляющая, как говорится, по площадям. Эти косорукие скоты промазали, ракета пролетела мимо, залетела через Днепр и попала в жилой дом», — объяснил Филатов.

Видео дня

https://www.youtube.com/watch?v=50CQ5j8zMd4

Спасательные работы, по его словам, продлятся до 03:00 16 января. Чем дальше, тем сложнее разбирать завалы, говорит мэр.

Также Филатов предполагает, что придется демонтировать несколько секций этого дома.

В результате ракетной атаки РФ на жилой дом в Днепре погибли как минимум 23 человека.

Раненых – 73 человека, из них 14 – дети.

Читайте также:

Всего в доме, по словам Филатова, проживало около 1100 человек. Опираясь на данные полиции, мэр утверждает, что 40 человек находятся в розыске.

В Днепре объявлен трехдневный траур по погибшим.

Редактор: Юлия Козина

Теги:   Терроризм Ракеты Борис Филатов Ракетные удары Город Днепр Радио NV российский терроризм

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X