Ночная атака дронами Shahed: Игнат объяснил, чем она отличалась от предыдущих 31 марта, 09:29 В Воздушных силах назвали отличие ночной атаки Shahed от предыдущих (Фото:REUTERS/Vitalii Hnidyi)

В Воздушных силах рассказали, чем атака дронами Shahed в ночь на пятницу, 31 марта, отличается от предыдущих.



Как сообщил в эфире телемарафона пресс-секретарь командования Воздушных сил Юрий Игнат, этой ночью РФ кроме дронов Shahed запускала другие воздушные цели, предположительно, воздушные шары.

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«Понятно, что отрабатывать по ним зенитными ракетами никто не будет. Зенитные ракеты сегодня работали исключительно по Shahed», — сказал он.

По его словам, командующий Воздушными силами, генерал-лейтенант Николай Олещук высоко оценил работу зенитчиков этой ночью.

В ночь на пятницу, 31 марта, российские оккупационные войска атаковали Украину ракетами С-300 и дронами Shahed.

РФ совершала атаку с Брянской области через Черниговскую и Сумскую области.

Всего украинские защитники уничтожили девять из десяти дронов.

