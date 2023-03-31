Атака иранскими дронами: в Воздушных силах сообщили, откуда РФ запускала Shahed 31 марта, 08:00 Оккупанты атаковали дронами Украину с территории Брянской области (Фото:REUTERS/Serhii Smolientsev)

Российские оккупационные войска атаковали Украину иранскими дронами Shahed-136/131 с Брянской области через Черниговскую и Сумскую области.

Об этом сообщает командование Воздушных сил в Telegram.

По данным командования, атака длилась с 21.10 30 марта по 01.30 31 марта.

Кроме Shahed в небе зафиксировали до пяти других воздушных целей, предположительно, воздушных шаров.

Видео дня

Всего украинские защитники уничтожили девять из десяти дронов. Один — подразделением ПВО Сухопутных войск и восемь — силами и средствами военнослужащих Воздушных Сил — зенитных ракетных подразделений и мобильных огневых групп воздушного командования Восток.