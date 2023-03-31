Атака ракетами и дронами: в Генштабе назвали количество сбитых Shahed

31 марта, 07:10
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Украинские защитники сбили девять из десяти дронов Shahed (Фото:REUTERS/Vitalii Hnidyi)

Украинские защитники сбили девять из десяти дронов Shahed (Фото:REUTERS/Vitalii Hnidyi)

В ночь на пятницу, 31 марта, российские оккупационные войска атаковали Украину ракетами С-300 и дронами Shahed.

Как сообщает Генштаб в утренней сводке в Facebook, оккупанты совершили девять пусков ракет по гражданской инфраструктуре Харькова.

Также войска РФ применили 10 дронов Shahed. Девять из них уничтожили украинские защитники.

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В результате ракетных ударов РФ по Харькову повреждены частный дом и две машины, сообщил глава ОВА Олег Синегубов.

Российские оккупанты массированно атаковали Украину дронами в ночь на 28 марта, тогда Силы обороны сбили 14 из 15 вражеских БПЛА.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   ЗРК С-300 Война России против Украины Генштаб ВСУ Shahed-136 Shahed-131

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