Россия атакует Украину дронами, по Харькову было шесть прилетов из С-300 — онлайн 30 марта, 22:37 Уничтоженный БПЛА Shahed (иллюстративное фото) (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

В северных областях Украины вечером в четверг, 30 марта, объявили воздушную тревогу.

22:37 Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в комментарии УП сказал, что страна-террорист, вероятно, запустила до десятка БПЛА Shahed, они зашли на территорию Украины с севера.

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22:31 Олег Синегубов уточнил, что оккупанты, предварительно, ведут обстрел из ЗРК С-300.



22:28 Игорь Терехов сообщил о шести ударах по Харькову, данные о жертвах и пострадавших уточняются.

Карта воздушных тревог в Украине по состоянию на 22:30 30 марта / Инфографика: alerts.in.ua

22:22 Глава Офиса президента Андрей Ермак написал в Telegram, что россияне обстреливают Харьков из Белгородской области.

22:12 Харьков под обстрелом, сообщил городской голова Игорь Терехов.

Суспільне пишет о взрывах в Харькове. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов призвал жителей области оставаться в укрытиях и подтвердил, что оккупанты наносят удары.

22:04 В Киевской области существует угроза атаки дронов, силы ПВО наготове, сообщили в Telegram Киевской ОВА.

Жителей призвали перейти в укрытия и оставаться там до отбоя тревоги.

Российские оккупанты массированно атаковали Украину дронами в ночь на 28 марта, тогда Силы обороны сбили 14 из 15 вражеских БПЛА.