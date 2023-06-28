Признали виновным в государственной измене: суд назначил наказание экс-руководителю прокуратуры Николаева 28 июня, 18:03 Экс-руководителя прокуратуры Николаева приговорили к пожизненному лишению свободы за госизмену (Фото:ОГП/Facebook)

Бывшего руководителя Николаевской окружной прокуратуры приговорили к пожизненному лишению свободы за государственную измену.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора в Facebook.

Отмечается, что в начале марта 2022 года Геннадий Герман по собственной инициативе помогал России и передавал информацию о военной ситуации в Николаеве и области.

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Прокуроры просили максимально возможное наказание — пожизненное заключение. Суд, учитывая имеющиеся доводы и позиции обеих сторон, назначил ему наказание — пожизненное лишение свободы с конфискацией принадлежащего имущества.

На оглашение приговора пришли родители военных, погибших 18 марта 2022 года, когда Россия ударила по казарме (всего погибли 50 человек). Родители погибших обвиняют экс-руководителя прокуратуры в том, что это именно он навел российский огонь по казармам, сообщает Суспільне.

5 апреля 2022 года сотрудники Службы безопасности Украины задержали руководителя окружной прокуратуры Николаевской области, который сотрудничал с российскими оккупантами.



Источник в правоохранительных органах сообщал NV, что речь идет о Геннадии Германе.



Чтобы разоблачить предателя, работники украинской спецслужбы пошли на хитрость. Через подставное лицо ему были переданы фейковые списки погибших военнослужащих ВСУ, а через несколько дней они уже были зафиксированы у представителя РФ, за которым велась слежка.