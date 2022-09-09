Сотрудничал с оккупантами. В Николаевской области будут судить бывшего председателя окружной прокуратуры
Сотрудник СБУ (Фото:СБУ)
Служба безопасности завершила досудебное расследование против бывшего главы Николаевской окружной прокуратуры. Его будут судить за государственную измену.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Следствием было установлено, что мужчина по собственной инициативе сотрудничал с врагом.
«Доказано, что мужчина по собственной инициативе „сотрудничал“ с врагом с самого начала широкомасштабного вторжения в РФ. В должности злоумышленник использовал предоставленные ему полномочия, чтобы собирать информацию военного и оперативно-служебного характера, которую впоследствии передавал представителям вражеских силовых структур», — говорится в сообщении.
Подозреваемый передавал россиянам информацию о перемещении ВСУ, последствиях обстрелов, паролях на блокпостах, а также о российских военнопленных. Для конспирации он действовал через посредника.
Ему грозит заключение от 15 лет до пожизненного с конфискацией имущества.
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