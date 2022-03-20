Обстрел казармы в Николаевской области — из-под завалов извлекли тела 50 военных — СМИ 20 марта, 00:17 Цей матеріал також доступний українською Выжившего после обстрела военного достают спасатели (Фото:The New York Times/Twitter)

Французское новостное агентство AFP сообщило, что из-под завалов казармы, которую оккупанты обстреляли в Николаевской области, были извлечены тела 50 погибших.

Такую информацию сообщил изданию один из украинских военных, который помогает разбирать завалы. Другой военный сообщил изданию, что погибших может быть не менее 100.

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В то же время, официального подтверждения данной информации в данный момент нет. The New York Times, в то же время, сообщило об одном военном, которого удалось спасти.

18 марта в Николаевской области российские оккупанты нанесли удары по казарме, где спали украинские военные.

«Жду официальных данных от ВСУ, чтобы корректно указать цифры. Мы потихоньку их выбиваем, они подленько стреляют ракетами в спящих солдат», — сообщил глава Николаевской области Виталий Ким.



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