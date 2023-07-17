Кризис неповиновения в армии РФ. Командиров самых боеспособных подразделений отстраняют, оккупантам на фронте грозит широкая деморализация — ISW 17 июля, 13:01 Уничтожена российская техника вблизи освобожденного поселка Сторожевое в Донецкой области (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Российское командование, очевидно, охватил кризис неповиновения, который может привести к широкой деморализации в оккупационной армии. В военном сообществе РФ ходят слухи об увольнении, отстранении и вероятных арестах целого ряда командиров наиболее боеспособных подразделений РФ.

Об этом идет речь в новой сводке Института изучения войны. Сегодня аналитики обратили особое внимание на многочисленные признаки нестабильных процессов и перестановок в российском командовании.

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Министерство обороны России начало увольнять командиров некоторых наиболее боеспособных частей и формирований российских войск и, похоже, ускоряет эти усилия, считают эксперты ISW. Они обратили внимание на сообщения российских пабликов о:

недавнем увольнении командующего 58-й общевойсковой армией генерал-полковника Ивана Попова ( подтвердил сам Попов);

подтвердил сам Попов); увольнении командира 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии генерал-майора Владимира Селиверстова ( пока не подтверждено);

пока не подтверждено); аудиосообщение личного состава 7-й гвардейской горной дивизии ВДВ от 15 июля, в котором российские военные утверждали, что еще в начале июля российское военное командование якобы уволило командира 7-й дивизии ВДВ генерал-майора Александра Корнева;

вероятный арест командующего 90-й танковой дивизией ( Восточный военный округ) генерал-майора Рамиля Ибатуллина, а также двух его неназванных заместителей ( пока не подтверждено, даты событий не уточнены);

Восточный военный округ) генерал-майора Рамиля Ибатуллина, а также двух его неназванных заместителей пока не подтверждено, даты событий не уточнены); предположение прокремлевского « военкора», что российское военное командование также планирует уволить командира 31-й бригады ВДВ, которым, как сообщается, является полковник Сергей Карасев;

военкора», что российское военное командование также планирует уволить командира 31-й бригады ВДВ, которым, как сообщается, является полковник Сергей Карасев; сообщения российских источников о том, что Минобороны России может готовиться к аресту командующего российских Воздушно-десантных войск ( ВДВ) генерал-полковника Михаила Теплинского.

ISW пока не нашел подтверждений данных об увольнении Селиверстова, Корнева или аресте Ибатуллина, «хотя эти заявления похожи на предыдущие заявления об изменениях командования, которые впоследствии подтвердились», отмечают аналитики. Они добавляют, что в вышеперечисленных сообщениях речь идет о тех российских частях, которые ведут оборонительные и наступательные действия на ключевых участках фронта в Украине — в частности в Запорожской области и на флангах Бахмутского направления, а также западнее Кременной Луганской области (в частности там пытается вести наступательные действия 90-я танковая дивизия).

Аналитики ISW предполагают, что в большинстве случаев речь идет об увольнении или отстранении командиров из-за проявления неповиновения, которое, похоже, распространяется на некоторых их солдат. В частности, в аудиозаписи, распространенной якобы от имени бойцов 7-й дивизии ВДВ, российские военные угрожают, что отступят со своих позиций в оккупированной Херсонской области, если Минобороны России арестует командующего ВДВ Михаила Теплинского или будет угрожать его жизни. Если это аудио правдивое, то фактически оно является угрозой массового дезертирства со стороны российских военных, выступающих в защиту Теплинского. Именно командующий российских Воздушно-десантных войск (ВДВ) Михаил Теплинский ранее создал прецедент для актов неповиновения, которые сейчас наблюдаются в российской армии. Речь идет о зиме 2023 года, когда Минобороны России пыталось начать широкомасштабные кадровые изменения в Вооруженных силах, чтобы заменить некоторых командиров, которые не желали подчиняться Шойгу и Герасимову во время вторжения в Украину. Теплинский был одним из этих командиров, его отстранили в январе после вероятной ссоры с Валерием Герасимовым из-за задействования элитных сил ВДВ в штурмовых «мясных» атаках на Донбассе. Позже Теплинский выступил с несколькими публичными обращениями, в которых выразил свое недовольство и намекнул на ответственность высшего командования, после чего был снова привлечен к операциям в Украине.

Тот факт, что ранее Кремль постоянно игнорировал цепочку подчинения в российском командовании, вероятно, мешает Сергею Шойгу и Валерию Герасимову в их попытках подавить неповиновение и установить полный контроль над российской армией в Украине. В ISW напоминают, что ранее Путин постоянно обходил или игнорировал установленный порядок командования [контактируя с командующими низшего звена — прим.ред.] в надежде обеспечить быстрый успех на поле боя. На протяжении всей войны диктатор фактически унижал авторитет Шойгу и Герасимова — особенно когда военные неудачи на передовой также подорвали их репутацию. «Путин культивировал среду, в которой военнослужащие, официальные лица и даже российские „военкоры“ в обход Шойгу и Герасимова представляли Путину свое понимание текущего состояния войны и рекомендации относительно того, что делать», — напоминают в ISW. В целом попытки главнокомандующего узнать мнение подчиненных, которые выступают против высшего военного руководства, является «проблемным, но не уникальным явлением» для армий. Однако позволить квазикомандиру, такому как Пригожин, вести собственную военную кампанию параллельно, не подчиняясь высшему формальному звену командования, «является чрезвычайно редким и сильно разрушает авторитет официального военного руководства», напоминают в ISW. В целом Путин фактически сделал Минобороны России козлом отпущения за все российские военные неудачи, что обременило Шойгу и Герасимова «репутацией некомпетентности и провалов, которую они вряд ли смогут исправить», отмечают аналитики.

В ISW также озвучивают еще несколько выводов и предположений, касающихся условного «бунта» ряда высших командиров в российской армии:

Российские командиры, вероятно, пытаются обезопасить себя от наказания за неповиновение со стороны российского Минобороны, распространяя соответствующие нарративы среди российских военнослужащих на фронте — в частности привлекая их внимание к риску увольнения или арестов командующих — чем еще больше рискуют посеять повсеместную деморализацию.

Российские ветеранские и ультранационалистические сообщества, похоже, охотно защищают « непокорных» командиров, усиливая « пораженческие» дискуссии, которые могут иметь прямое влияние на моральное состояние российских военнослужащих.

непокорных» командиров, усиливая пораженческие» дискуссии, которые могут иметь прямое влияние на моральное состояние российских военнослужащих. Кризис в российском командовании , который очевидно наблюдается сейчас, и его последствия для морального духа армии РФ, вероятно, ухудшат российские возможности проводить тактические наступательные операции , которые имеют решающее значение для российской « гибкой» обороны на юге Украины ( когда первый эшелон замедляет движение войск ВСУ и пытается истощить их, а второй эшелон контратакует с подготовленных оборонительных позиций, чтобы отразить украинское наступление). Однако поскольку ВСУ пытаются наступать вдоль « швов» российской обороны — между различными формированиями и подразделениями в некоторых районах фронта, — то проблемы с командованием и контролем в армии РФ могут привести к отсутствию сплоченности между этими подразделениями, которые ведут оборону ( хотя пока прямых признаков этого нет).

, который очевидно наблюдается сейчас, и его последствия для морального духа армии РФ, вероятно, , которые имеют решающее значение для российской гибкой» обороны на юге Украины когда первый эшелон замедляет движение войск ВСУ и пытается истощить их, а второй эшелон контратакует с подготовленных оборонительных позиций, чтобы отразить украинское наступление). Однако поскольку ВСУ пытаются наступать вдоль швов» российской обороны — между различными формированиями и подразделениями в некоторых районах фронта, — то проблемы с командованием и контролем в армии РФ могут привести к отсутствию сплоченности между этими подразделениями, которые ведут оборону хотя пока прямых признаков этого нет). Вероятный текущий кризис российского командования грозит более широкой деморализацией для военной кампании РФ в Украине. «Дальнейшие споры о неподчинении и смене командования, вероятно, будут охватывать все более широкую внутреннюю аудиторию, поскольку российское ультранационалистическое сообщество „военкоров“ продолжает внимательно следить за этими событиями и распространять их», — напоминают в ISW.

Тем временем ВСУ в течение минувших суток проводили контрнаступательные операции по меньшей мере на трех участках фронта и, как сообщается, достигли ограниченных успехов . Кадры с подтвержденной геолокацией, опубликованные 15 июля, свидетельствуют, что украинские силы достигли ограниченных успехов к северо-западу от Старомайорского (9 км к югу от Великой Новоселки) на границе Донецкой и Запорожской областей. Представитель украинской Таврической группировки войск майор Валерий Шершень сообщил, что украинские силы продвинулись на 1 км в неустановленном районе на Бердянском направлении. В Генштабе Украины также сообщили, что ВСУ продолжали контрнаступательные действия на мелитопольском направлении (западный район Запорожской области). Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что украинские войска продолжают продвижение в районе Бахмута и защищают новые позиции на флангах Бахмута от атак России. Некоторые российские источники утверждали, что украинские войска освободили Зализнянское (13 км к северу от Бахмута), часть высот вблизи Клещиевки (7 км к юго-западу от Бахмута) и укрепленный район к западу от Андреевки (10 км к югу от Бахмута).