Демарш генерала Попова. Как рушится вертикаль командования РФ и может ли громкое увольнение военачальника обернуться новым мятежом — ISW 14 июля, 09:26 Попов, вероятно, угрожал Герасимову пожаловаться напрямую в Кремль и был уволен (Фото:Рейтер)

Скандальное обращение боевого российского генерал-майора Ивана Попова, уволенного после жалобы на проблемы армии РФ в Украине, выявило, насколько хрупка оборона оккупантов и как широка оппозиция Валерию Герасимову, главе Генштаба РФ, в рядах российской армии.

Об этом идет речь в новой сводке Института изучения войны по итогам 13 июля 2023 года.

Значительную часть сегодняшней сводки эксперты ISW посвятили анализу увольнения российского генерал-майора Ивана Попова — командующего 58-й общевойсковой армией Южного военного округа Вооруженных сил России.

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Генерал-майор Иван Попов / Фото: Russian Defence Ministry/Handout via REUTERS

Несколько дней назад появились слухи о том, что начальник Генштаба РФ генерал армии Валерий Герасимов отстранил Попова после того, как тот выразил обеспокоенность по поводу проблем в армии РФ, в частности заявил о необходимости ротации оккупационных войск на западе Запорожской области в условиях контрнаступления Украины. Герасимов якобы обвинил Попова в паникерстве и шантаже российского военного командования и уволил генерал-майора после того, как тот пригрозил обратиться с жалобой лично к Владимиру Путину.

Поздно вечером 12 июля депутат и член комитета по обороне в Госдуме РФ Андрей Гурулев обнародовал аудиозапись с заявлением Ивана Попова, в котором тот обращается к военным 58-й армии, называя их «моими любимыми гладиаторами». Он подтверждает, что был уволен Сергеем Шойгу после того, как доложил командованию о «всех проблемных вопросах, существующих сегодня в армии». Среди прочего, «острой проблемой» он называет отсутствие контрбатарейной борьбы, отсутствие станций артиллерийской разведки и массовую гибель и увечья военных РФ. «Нас ударил с тыла наш старший начальник, предательски и подло обезглавив [58-ю] армию в самый тяжелый и напряженный момент», — заявил Попов.

В связи с этим скандалом аналитики ISW озвучивают такие выводы:

Иван Попов, скорее всего, осознавал, что его аудиозапись получит широкую огласку и будет слита, даже если изначально распространял ее среди ветеранского сообщества 58-й армии. Как сообщается, Попов передал аудио различным лицам, включая командование, личный состав и ветеранов 58-й общевойсковой армии. Депутат Андрей Гурулев, который в итоге распространил запись публично, является бывшим начальником штаба 58-й армии и известным радикальным голосом в российском провоенном сообществе, который ранее критиковал ведение войны российским Министерством обороны. Один из военкоров предположил, что Попов намеренно обнародовал аудио, чтобы продемонстрировать, что он не боится гнева российского военного командования.

Вероятно, Попов пытался обратиться к Кремлю с просьбой частично или полностью лишить Герасимова возможности командовать операциями в Украине. Указания Попова на то, что высшее российское командование несет ответственность за оперативные решения, против которых он выступал, и отсутствие в этом публичном споре «промежуточного звена» — командующего Южным военным округом (ПВО) генерал-полковника Сергея Кузовлева — могут свидетельствовать о том, что Валерий Герасимов играет более активную роль в надзоре за операциями на западе Запорожской области. Российские источники ранее предполагали, что командующий «ВДВ» России генерал-полковник Михаил Теплинский недавно перенял ответственность Герасимова за операции в Украине, хотя ISW пока не нашел подтверждений того, что такая передача обязанностей состоялась. Даже если Герасимов непосредственно не руководит российскими оборонительными операциями на юге Украины, жалобы Попова на российское военное командование свидетельствуют о том, что начальник Генштаба ВС РФ все еще имеет значительное влияние на принятие оперативных решений в Украине. Таким образом, Иван Попов, вероятно, стремился обойти Герасимова как командующего оккупационной армией, прямо попросив Путина уменьшить влияние Герасимова — хотя и неясно, до какой степени.

Намеренно или нет, однак Попов использовал образ «повстанца» меньше чем через месяц после мятежа Евгения Пригожина — ведь в аудиозаписи он называет себя позывным «Спартак», а своих подчиненных — «гладиаторами». В ISW не исключают, что таким образом Попов хотел противопоставить себя бездарному и вредительскому, на его взгляд, российскому военному командованию. А слова Попов о том, что «нас ударил с тыла наш старший начальник» аналитики считают возможным выпадом персонально против Валерия Герасимова. Они также видят сходство риторики Попова и Пригожина накануне и во время мятежа ЧВК Вагнера, хотя о связях Попова с вагнеровцами ничего не известно.



Попов, вероятно, также использовал в качестве образца для своих действиях успешное обращение-жалобу генерала Теплинского к Владимиру Путину в марте 2023 года. Ранее Теплинский был временно отстранен в январе из-за конфликта с Герасимовым по поводу использования подотчетных ему сил ВДВ в захвате Соледара. Позже он раскритиковал командование в своем обращении 23 февраля 2023 года и, как сообщается, использовал связи в ветеранских сообществах, чтобы 15 марта напрямую обратиться к Путину и заручиться поддержкой антигерасимовской группы внутри Минобороны РФ. Новое обращение Ивана Попова к нынешним и бывшим военным Южного военного округа РФ, вероятно, было призвано воспроизвести эффект жалоб Теплинского. Возможно, Попов также более амбициозно пытался использовать вероятное беспокойство Кремля относительно широко распространенного недовольства Герасимовым, чтобы поднять собственный авторитет.

Возможно, Путин ранее поручил Герасимову решать подобные компрометирующие ситуации и предотвращать их до того, как эти инциденты дошли до Кремля. Поэтому Герасимов мог пытаться «защитить» Путина от нежелательной критики ведения войны, которая бы подтвердила невежество диктатора — а потому Попова уволили, прежде чем он мог выполнить свою угрозу обратиться непосредственно в Кремль.

В целом скандал вокруг выступления Попова свидетельствует о модели разрушительного «коррозионного поведения», которая сложилась в российском командовании и российских войсках, воюющих в Украине. Попытки Попова и Теплинского побудить Путина предпринять действия против Герасимова напоминают восстание Пригожина 24 июня, во время которого силы ЧВК Вагнера пытались заставить Путина отстранить Герасимова и Шойгу. На данный момент уже три известные фигуры российской войны в Украине (Теплинский, Пригожин и Попов) пытались ослабить власть Герасимова и Шойгу, в частности из-за обеспокоенности истощением оккупационных сил. Они попытались воспользоваться своей ответственностью за ключевые участки фронта, чтобы выйти за пределы обычной цепи командования и заставить Кремль действовать в их пользу. Ранее ISW оценивал, что публичный раздор в рядах российских сил в Украине (как в отношении обеспечения, так и в отношении боевых задач), а также очевидная необходимость Министерства обороны России вести переговоры с подчиненными командирами по этим вопросам свидетельствуют о наличии серьезных проблем в системе командования вооруженными силами РФ.

Если такие прецеденты будут продолжаться, все более хрупкая цепочка командования может спровоцировать критический кризис командования и управления армией РФ в будущем, во время которого может окончательно «опустошиться» поддержка российского военного командования со стороны боевых командиров, считают эксперты ISW.

Российские «военкоры» по-разному отреагировали на увольнение Попова, однако никто не отрицал его жалоб на проблемы, которые испытывают российские войска на фронте. Многие российские источники характеризовали Попова как «умного», «компетентного» и «авторитетного» командующего и утверждали, что он был хорошим командиром, который имел широкую поддержку своих войск. «Военкоры» также выразили обеспокоенность тем, что продолжение волны откровенного недовольства после вооруженного мятежа ЧВК Вагнера может создать прецедент для проведения российскими войсками вооруженных протестов. Игорь Гиркин даже заявил, что от марша российских войск на Москву их отделяет лишь еще одно крупное поражение на фронте.

Текущие проблемы в российском командовании, которое контролирует оборонительные операции оккупантов на юге Украины, вероятно, будут иметь немедленное, но незначительное влияние на российские силы. Сейчас в Запорожской области действуют 19-я и 42-я мотострелковые дивизии 58-й армии РФ, и даже если освобождение Попова ухудшит моральный дух россиян на этом участке фронта, эти последствия, вероятно, будут незначительными. ISW продолжает оценивать, что войска РФ в этом районе все еще ведут достаточно эффективную доктринальную оборону.

Однако в целом увольнение Попова из-за жалоб на значительные потери оккупационной армии, отсутствие ротаций и другие проблемы еще больше подтверждают оценку ISW о том, что российская оборона в Украине, вероятно, очень хрупка. Ранее ISW указывал на то, что российским силам не хватает резервов для ротации фронтовых подразделений и что в случае украинского прорыва войскам РФ придется отступать на подготовленные оборонительные позиции без значительной поддержки, полагаясь на имеющиеся и уже истощенные силы, если они не имеют оперативных резервов. Отсутствие у России резервов, вероятно, не дало Герасимову возможности серьезно отнестись к жалобам Попова, а его увольнение еще больше продемонстрировало, что россияне не могут проводить ротацию сил. Жалобы Попова на недостатки контрбатарейной борьбы и значительные потери россиян от огня украинской артиллерии, вероятно, являются результатом того, что ISW оценивает как попытки Украины максимально истощить российские силы, обороняющиеся на юге Украины.

Другие выводы ISW за прошедшие сутки:



ВСУ 13 июля продолжали контрнаступательные действия как минимум на трех участках линии фронта, на отдельных участках достигли успехов.



WSJ сообщила, что Кремль приказал задержать и отстранить ряд старших российских офицеров после мятежа ЧВК Вагнера, подтверждая предварительную оценку ISW о том, что Кремль, вероятно, намерен провести чистки в Минобороны от лиц, считающихся нелояльными.

Российские и украинские источники заявили о позиционных боях под Кременной.



Украинские силы совершили наземные атаки и, как сообщается, продвинулись вокруг Бахмута.

Украинские и российские силы продолжают вести наземные атаки на линии Авдеевка — Донецк.

Россия, вероятно, не выполняет некоторых своих обязательств перед Ираном в рамках их двустороннего партнерства в сфере безопасности, хотя российские военные продолжают в значительной степени полагаться на беспилотники иранского производства для ударов по Украине.



13 июля агентство Associated Press ( AP) сообщило, что российские силы и оккупационная администрация проводят широкомасштабную кампанию по задержанию и жестоким пыткам гражданских украинцев на захваченных территориях и планируют построить там дополнительную инфраструктуру для интернированных