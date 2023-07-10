Освобождение командиров обороны Мариуполя вызвало шквал критики в адрес Кремля и углубляет раскол в провоенном сообществе РФ — ISW 10 июля, 09:01 Освобожденные из Турции украинские командиры поют гимн Украины во Львове, 8 июля 2023 года (Фото:REUTERS/Roman Baluk)

Освобождение пяти украинских командиров, которые защищали Мариуполь и Азовсталь, остается чрезвычайно раздражающим фактором для российского провоенного сообщества, которое теперь критикует и Кремль, и Турцию.

Об этом говорится в новой сводке Института изучения войны.



9 июля ВСУ вели контрнаступательные действия как минимум на трех участках фронта. Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский заявил, что украинские войска успешно продолжают продвижение на Бахмутском направлении. Также украинские официальные лица сообщали, что ВСУ продолжали вести контрнаступательные действия на Бердянском и Мелитопольском направлениях. Министерство обороны России и связанные с Кремлем «военкоры» также утверждали, что украинские войска провели атаки на западе Запорожской области. Один из российских «военкоров» утверждает, что ВСУ атакуют российские позиции небольшими группами и одновременно целят по российским тыловым позициям, складам и инфраструктуре. Украинские военные чиновники также повторили, что ВСУ продолжают свои кампании ударов по важным тыловым объектам российских войск на юге и востоке Украины.

Видео дня

Издание The Wall Street Journal привело некоторые детали о контрнаступлении ВСУ, подтверждая, что украинские силы пытаются «с мягчить «оборону России перед освобождением территории, взамен соглашаясь на более медленные темпы продвижения. WSJ также сообщила, что ВСУ сосредоточены на вытеснении российских сил из укреплений и минных полей, глубина расположения которых превышает 24 км в некоторых районах оккупированной Россией территории. Подполковник 108-й бригады территориальной обороны Украины Алексей Телегин сообщил WSJ, что российские войска постоянно находят замену живой силы, даже если ВСУ уничтожают целые подразделения. ISW ранее оценивал, что российским силам не хватает оперативных резервов, поэтому в заявлении Телегина, вероятно, речь идет об имеющихся на месте тактических резервах, считают аналитики Института. Другой командир подразделения 108-й бригады территориальной обороны заявил, что продвижение украинских сил на хорошо подготовленные позиции россиян затрудняет недостаток бронетехники. Источники WSJ также назвали отсутствие украинского превосходства в воздухе одним из факторов замедления украинских контрнаступлений. ISW продолжает оценивать, что нынешние темпы контрнаступления ВСУ являются отражением целенаправленных усилий с целью сохранить украинскую боевую мощь и истощить российскую живую силу и технику ценой более медленного территориального продвижения.

Освобождение пятерых украинских командиров, участвовавших в обороне Мариуполя и металлургического комбината Азовсталь, остается одной из главных тем российского информационного пространства. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 9 июля обсудил это решение с главой МИД Турции Хаканом Фиданом, хотя детали этой дискуссии неизвестны. Тем временем российское ультранационалистическое сообщество продолжало обвинять Кремль в том, что он доверил Турции удержание защитников Мариуполя. Российские ультранационалисты постоянно критиковали согласие Москвы включить защитников Азовстали в предыдущие обмены пленными, поскольку Кремль изображал этих украинских бойцов как якобы «нацистов» во время битвы за Мариуполь, напоминают в ISW.



Теперь же, когда командиров гарнизона Мариуполя освободили окончательно, один из российских «военкоров» заметил, что это якобы «подрывает» стремление России «денацифицировать» Украину, тогда как другой намекнул, что Россия не должна была бы полагаться на Турцию в соблюдении соглашения, учитывая, что Турция, как заявил этот блогер, является «историческим врагом» России. Близкий к Кремлю «военкор» заявил, что Россия могла бы избежать освобождения украинских командиров, если бы не согласилась на первичный обмен военнопленными в 2022 году, а другой отметил, что Россию «снова ввели в заблуждение», поскольку российские чиновники, мол, безответственно отдали приоритет освобождению связанного с Кремлем экс-нардепа Виктора Медведчука. Еще один провоенный Телеграмм-канал утверждает, что освобождение командиров обороны Азовстали спровоцировало «крайнее негодование» российских военных на передовой и «колоссальный вред морально-психологическому состоянию» россиян на фронте. Этот паблик призывает переосмыслить «объективные причины» вооруженного мятежа ЧВК Вагнера — имея в виду, что цели восстания и запрос на изменения в российском военном командовании и информационном пространстве до сих пор остаются актуальными для России. Этот «военкор» добавил, что освобождение «азовцев» является одним из многих инцидентов с начала полномасштабного вторжения России в Украину, которые раскалывают российское общество.

9 июля в российских соцсетях появилась фотокопия документа, который, похоже, является чем-то вроде учредительного документа ЧВК Вагнера и вероятно был найден во время обысков у Пригожина. Документ от 1 мая 2014 года обязывает спонсора ЧВК Вагнера Евгения Пригожина и командира вагнеровцев Дмитрия Уткина соблюдать ряд правил участия их новой [на тот момент] ЧВК в боевых действиях на востоке Украины. В обязанности Пригожина как «директора» входит ответственность за обеспечение оружием и финансирование; обеспечение гарантий убитым и раненым; обеспечение постоянной работой; защита боевиков от привлечения к уголовной ответственности за наемничество (ст. 359 УК РФ); решение всех вопросов «коллегиальным» способом; личное участие в делах ЧВК; обещание «не идти против русского народа». Обязанности Уткина как «командира» заключались в подборе и обучении кадров; обещании «избавляться» от дезертиров; запрет на алкоголь и наркотики; решение вопросов «коллегиально»; полной реализации полученных навыков и выполнении задач «до конца». Также Уткин обязывался «не идти против ВВП« (Владимира Владимировича Путина); «не лукавить» и всегда говорить правду. Кто и почему обнародовал этот документ, остается непонятным, констатируют в ISW. Доступ к нему, очевидно, имели российские правоохранительные органы, которые провели обыск в доме Пригожина, и «пропригожинские» деятели.

"Учредительный" документ ЧВК Вагнера, якобы найденный во время обысков у Пригожина / Инфографика: boris_rozhin / Telegram

ISW предполагают, что эта утечка может быть частью попыток реабилитировать имидж ЧВК Вагнера после мятежа Пригожина в попытке представить эту ЧВК как «профессиональную» организацию. В документе фактически подчеркивается, что основополагающими принципами ЧВК Вагнера является ведение российской войны в Украине «на верной службе Путину и «русскому народу». Таким образом, остается непонятным, кому выгодна утечка документа, поскольку он фактически представляет ЧВК Вагнера как «профессиональную» и «привлекательную» для российских наемников организацию по сравнению с регулярной армией РФ, считают аналитики ISW. Сообщается, что ЧВК Вагнера все еще проводит вербовку в России, тогда как Минобороны России проводит конкурентную работу по найму вагнеровцев для подписания контрактов с МО. Решение Путина не избавляться от ЧВК Вагнера быстро ставит его и его подчиненных в неудобное положение, считают в ISW, поскольку для российских влиятельных игроков остается непонятным, как взаимодействовать с боевиками-вагнеровцами и лидерами группировки.

Другие выводы аналитиков ISW за прошедшие сутки:

Бывший офицер ФСБ, ярый националист и военный преступник Игорь Гиркин заявил, что Управление по вопросам защиты конституционного строя ФСБ намеренно ограничивает и пытается цензурировать его деятельность.

Пресс-секретарь президента Центральноафриканской Республики ( ЦАР) заявил 8 июля, что наемники ЧВК Вагнера, которые покидают ЦАР, проводят ротацию, а не выходят из страны.

ЦАР) заявил 8 июля, что наемники ЧВК Вагнера, которые покидают ЦАР, проводят ротацию, а не выходят из страны. Российские войска осуществили ограниченные наземные атаки к северу от Сватово и к югу от Кременной.



Украинские и российские войска продолжали контрнаступательные действия в районе Бахмута.

Российские и украинские войска продолжали наземные атаки на линии Авдеевка-Донецк.

Российские войска продолжают попытки восстановить ранее затопленные позиции на восточном ( левом) берегу реки Днепр в Херсонской области.



левом) берегу реки Днепр в Херсонской области. Российские источники обвинили ВСУ в том, что они обстреляли Керченский мост.