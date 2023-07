В Москве продолжают держать под стражей Суровикина, всего были задержаны 13 высокопоставленных военных — WSJ 13 июля, 16:58 Заместитель командующего оккупационной армией РФ в Украине генерал Сергей Суровикин (Фото:Russian Defence Ministry/Handout via REUTERS)

После мятежа ЧВК Вагнер в России задержали 13 высокопоставленных военных для допроса, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на анонимные источники. По их данным командующего ВКС РФ генерал Сергей Суровикин продолжает оставаться под стражей.

Всего по меньшей мере 13 старших офицеров были задержаны для допроса, некоторых позже отпустили, пишет WSJ. По их данным, около 15 были отстранены от службы или уволены.

«Эти задержания направлены на очищение рядов тех, кому, как считают, больше нельзя доверять», — сказал источник.

По данным СМИ, Суровикин держат под стражей в Москве, но не в СИЗО, и при этом его неоднократно допрашивали о мятеже. Собеседник WSJ рассказал, что Суровикин знал о планах мятежа, но не участвовал в нем. Источники считают, что генерала могут отпустить, когда российский диктатор Владимир Путин решит, как реагировать на последствия мятежа.

Также, по данным WSJ, после мятежа Пригожина были задержаны заместитель Суровикина генерал-полковник Андрей Юдин и замначальника военной разведки генерал-лейтенант Владимир Алексеев. Сообщается, что военных отпустили, но ограничили им возможность передвижения, они находятся под наблюдением. Юдин и Алексеев, по данным издания, отстранены от работы.

Также был задержан бывший генерал-полковник Михаил Мизинцев, который ранее занимал пост замминистра обороны РФ, руководил штурмом Мариуполя в начале полномасштабной войны, а с апреля 2023 года работал в ЧВК Вагнера, говорится в материале.

Через несколько дней после мятежа Пригожина The New York Times сообщало, что Суровикин знал о мятеже ЧВК Вагнера и мог даже способствовать мятежникам. 28 июня The Moscow Times подтвердили факт ареста генерала из-за связи с бунтом Пригожина.

29 июня издание Financial Times сообщили, что Суровикин действительно был задержан, однако из-за чего именно — неизвестно. Дочь генерала в комментарии для издания российского издания Baza сказала, что с отцом «все хорошо» и он «на своем рабочем месте».

Издание Bloomberg тоже подтвердило информацию Financial Times — Суровикин был задержан и допрошен по поводу причастности к мятежу Пригожина.

Позже российскому медиа Важные истории стало известно, что генерала якобы отпустили после разговора со следователями ФСБ.

В среду, 12 июля, британская разведка сообщила, что появились дополнительные доказательства, свидетельствующие о факте изоляции Суровикина — а именно присутствие на совещании с начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым его заместителя, начальника ВКС РФ генерала Виктора Афзалова.