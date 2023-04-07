Двое военных РФ подорвались на мине в Брянской области — росСМИ
РосСМИ сообщили об инциденте в Брянской области РФ с подрывом оккупантов (Фото:Минобороны РФ)
Двое российских военных подорвались на мине в Брянской области РФ, один из них погиб.
Об этом сообщает издание Baza в своем Telegram.
По данным росСМИ, они отрабатывали участок рядом с поселком Запесочье, который находится недалеко от российско-украинской границы.
Автомобиль с российскими оккупантами наехал на мину, один мужчина погиб, еще один получил легкое ранение.
СМИ также нафантазировали, что через несколько часов в это же район якобы попыталась зайти группа «диверсантов». И завязался бой у села Случевск.
«Случился бой — группу из 15 человек вытеснили на территорию Украины», — говорится в сообщении.
Накануне стало известно, что 6 апреля бойцы Русского добровольческого корпуса вновь проникли в Брянскую область РФ. Они также опубликовали видео, где общаются с местным жителем.
Перед этим российский губернатор региона Александр Богомаз заявил о том, что ФСБ якобы пресекла попытку проникновения «украинской ДРГ».
2 марта российские пропагандисты распространили фейк о том, что на территорию Брянской области якобы проникла «украинская ДРГ». В Генштабе ВСУ назвали эти заявления «дерзкой провокацией».
В сообщениях пропагандистов и местных властей фигурировали крайне противоречивые данные о «захвате в заложники местных жителей», наличии «раненых и погибших», «взрыве электроподстанции».
Ответственность за события в Брянской области взял на себя Русский добровольческий корпус.