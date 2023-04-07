Двое военных РФ подорвались на мине в Брянской области — росСМИ 7 апреля, 11:54 РосСМИ сообщили об инциденте в Брянской области РФ с подрывом оккупантов (Фото:Минобороны РФ)

Двое российских военных подорвались на мине в Брянской области РФ, один из них погиб.

Об этом сообщает издание Baza в своем Telegram.

По данным росСМИ, они отрабатывали участок рядом с поселком Запесочье, который находится недалеко от российско-украинской границы.

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Автомобиль с российскими оккупантами наехал на мину, один мужчина погиб, еще один получил легкое ранение.

СМИ также нафантазировали, что через несколько часов в это же район якобы попыталась зайти группа «диверсантов». И завязался бой у села Случевск.

«Случился бой — группу из 15 человек вытеснили на территорию Украины», — говорится в сообщении.

Накануне стало известно, что 6 апреля бойцы Русского добровольческого корпуса вновь проникли в Брянскую область РФ. Они также опубликовали видео, где общаются с местным жителем.

Перед этим российский губернатор региона Александр Богомаз заявил о том, что ФСБ якобы пресекла попытку проникновения «украинской ДРГ».

2 марта российские пропагандисты распространили фейк о том, что на территорию Брянской области якобы проникла «украинская ДРГ». В Генштабе ВСУ назвали эти заявления «дерзкой провокацией».

В сообщениях пропагандистов и местных властей фигурировали крайне противоречивые данные о «захвате в заложники местных жителей», наличии «раненых и погибших», «взрыве электроподстанции».

Ответственность за события в Брянской области взял на себя Русский добровольческий корпус.