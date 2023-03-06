Русский добровольческий корпус мог спасти жителей села в Брянской области от ФСБшной бойни — Дикий 6 марта, 19:22 Люди с символикой РДК на фоне почтового ящика Почты России в Любечанах Брянской области (Фото:Скриншот Русский Добровольческий Корпус / Telegram)

Экс-командир роты батальона Айдар Евгений Дикий в интервью Radio NV предположил, что Русский добровольческий корпус мог спасти жителей села в Брянской области, куда вошли его бойцы, от планируемой ФСБ бойни.

«Есть вопрос, правдива ли версия, которую озвучило одно из российских изданий. Которое, опираясь на свои же инсайды, утверждает, что вообще-то там планировалось очень типичная для путинского режима грязная ФСБшная провокация. Что там должны были переодетые в нашу форму ФСБшники реально расстрелять местных жителей. Причем так, чтобы погибли дети. В местном морге уже лежали даже тела вроде бы. Это, кстати, абсолютно в стиле путинского режима», — сказал Дикий Radio NV, комментируя недавние события в Брянской области России.

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Экс-командир роты батальона Айдар отметил, что чтобы прийти к власти и начать Вторую чеченскую войну, Путин «спокойно взорвал несколько жилых домов в России».

«Так вот якобы информация об этой подготовленной ФСБ бойне просто попала в нашу разведку. Если это правда, то это действительно блестящая, просто суперская контроперация, когда на несколько часов раньше переодетых ФСБшников туда зашли русские добровольцы и отсняли это видео. И таким образом еще спасли жителей этого села от ФСБшной бойни. Если еще и эта версия подтвердится, тогда это просто суперработа», — сказал он.

Еще 23 февраля ОК Север предупреждал, что в районе границы с Черниговской областью было зафиксировано движение колонн военной техники «без опознавательных знаков и с живой силой, одетой в „пиксель“, похожий на форму Вооруженных Сил Украины».

Тогда в украинском командовании заявляли, что оккупанты готовят «возможные провокации к годовщине полномасштабного наступления, вероятнее всего, целью является обвинение украинских защитников в нарушении территориальной целостности».

2 марта российские пропагандисты распространили фейк о том, что на территорию Брянской области якобы проникла «украинская ДРГ». В Генштабе ВСУ назвали эти заявления «дерзкой провокацией».

В сообщениях пропагандистов и местных властей фигурировали крайне противоречивые данные о «захвате в заложники местных жителей», наличии «раненых и погибших», «взрыве электроподстанции».

Ответственность за события в Брянской области взял на себя Русский добровольческий корпус.

Командир Русского добровольческого корпуса Денис Никитин (Капустин) утверждает, что рейд в Брянской области страны-агрессора был согласован с украинскими властями.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявлял, что происходящее в Брянской области — либо провокация с российской стороны, либо действия «российских партизан».

Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов также сказал, что события в Брянской области внутрироссийские и Украина не имеет к ним никакого отношения.

Кремлевский режим утверждал, что в результате рейда якобы погибли двое гражданских и был ранен ребенок. Никитин сказал, что в одном из двух селений, куда проникли его люди, произошла стрельба, но ему не известно о жертвах.

Он утверждает, что в рейде участвовало 45 челове, и многие из них входят в «подпольную партизанскую сеть» внутри России.