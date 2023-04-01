Зимнее большое наступление России провалилось — разведка Британии

1 апреля, 10:14
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Валерий Герасимов (Фото:Sputnik/Sergei Fadeichev/Pool via REUTERS)

Валерий Герасимов (Фото:Sputnik/Sergei Fadeichev/Pool via REUTERS)

Попытки войск России начать зимнее "большое наступление" против Украины провалились, а ценой незначительных успехов стали десятки тысяч ликвидированных и раненых российских оккупантов.

Об этом говорится в сводке Минобороны Великобритании за субботу, 1 апреля.

Там напомнили, что 11 января начальник Генштаба России генерал Валерий Герасимов стал командующим оккупационными войсками в Украине. Британцы называют попытки начать новое наступление, чтобы полностью захватить Донецкую и Луганскую области, одной из характеристик его пребывания в должности.

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«Через восемьдесят дней становится все очевиднее, что этот проект провалился. На нескольких направлениях фронта на Донбассе российские войска добились лишь незначительных успехов ценой десятков тысяч жертв, в значительной степени утратив свое временное преимущество в личном составе, полученное в результате осенней „частичной мобилизации“», — заявили в разведке.

Британцы считают вероятным, что Герасимов «раздвинет границы»  поражений, которые готово терпеть политическое руководство России.

Ранее в ГУР заявили, что "большое наступление" РФ оказалось безуспешной пропагандой, а ресурсов, чтобы вести войну, у страны-агрессора хватит еще максимум два года.

Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Валерий Герасимов Война России против Украины

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