Путин хочет полной победы: как Украина и Запад могут заставить его принять иные военные реалии — ISW проанализировал сценарии войны 27 марта, 09:36 Украинский военный на линии фронта в Запорожской области (Фото:REUTERS/Stringer)

Поскольку Владимир Путин не демонстрирует никакой готовности к переговорам и отступлению от своих максималистских целей в войне против Украины, единственным действенным вариантом для Украины и Запада остается серия побед ВСУ — изменение военных реалий таким образом, чтобы диктатор вынужден был принять это де-факто.

Об этом пишет Институт изучения войны, который в новом отчете анализирует стремление российского диктатора Владимира Путина одержать полную победу в Украине, в досягаемости которой с течением времени он, похоже, уверен. «Ни Украина, ни Запад не убедили его в том, что он должен рассмотреть возможность принять нестандартное или компромиссное урегулирование. Вместо этого Путин остается сосредоточенным на достижении своих начальных военных целей путем длительного конфликта, в котором он стремится победить, навязав свою волю Украине силой либо сломав волю Украины после того, как Запад бросит Киев», — считают аналитики Института.

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В этом разрезе они озвучивают такие выводы о позиции российского диктатора и перспективах войны.



Как текущие намерения и цели Путина доказывают невозможность переговоров с РФ

Именно Путин инициировал войну и является ее ключевой движущей силой, поэтому он и должен признать, что не может достичь своих целей военным путем, а вместо этого принять участие в переговорном урегулировании конфликта. «Война будет продолжаться, пока Путин будет верить, что он может навязать свою волю Украине», — убеждены эксперты ISW.

Однако своими словами и действиями Путин четко дает понять, что он еще не пришел к такому выводу, несмотря на провал его значительных военных усилий этой зимой. Его попытки «заморозить» Украину и Европу, чтобы заставить их капитулировать, завершились ничем, а российские зимне-весенние наступательные операции, которые должны были достичь границ Луганской и Донецкой областей, близки к кульминации без воплощения этой цели. Это мог бы быть подходящий момент для поиска компромиссного урегулирования, однако Путин «явно не пришел к такому выводу», констатируют в ISW.

Путин усиливает свои попытки одолеть Украину военным путем и/или затянуть войну, мобилизуя российский военно-промышленный комплекс и обновляя различные схемы скрытой мобилизации, чтобы восстановить боевую мощь своего войска. ISW указывает на попытки Путина «представить Россию как современное воплощение сталинского Советского Союза, способного одолеть своих врагов безудержными массами людей и техники», а также "нереалистичные" цели, которые выдвигает Сергей Шойгу в перевооружении российской армии и переводе РФ на военные рельсы. Однако эти усилия не отражают тех вызовов, с которыми сталкивается Россия: в частности, это получение необходимых для военной техники материалов в условиях западных санкций, а также недостаток квалифицированной рабочей силы (этот вызов становится еще более острым в связи с тем, что России необходимо найти баланс между мобилизацией молодых мужчин и удержанием их в качестве рабочей силы).

Еще одним показателем того, что Путин остается верен своей идее победить в продолжительной войне, является продолжение российских наступательных операций вокруг Бахмута и Авдеевки, а также вдоль линии фронта в Донецкой и Луганской областях. В настоящее время эти атаки стали не просто бессмысленными, но и фактически вредными для подготовки России к следующей фазе этой войны, которая сосредотачивается вокруг будущего украинского контрнаступления, констатируют аналитики ISW. Независимо от того, смогут ли войска РФ выбить украинские силы из Авдеевки или Бахмута, они не получат значительного оперативного преимущества, поскольку им не хватает возможностей использовать такой прогресс даже в случае захвата этих городов. «Похоже, что у россиян немного шансов достичь хотя бы тактически важных завоеваний в западной части Донецкой области или вдоль линии фронта в Луганской, но атаки во всех этих районах продолжаются», — констатируют эксперты Института. По их оценке, продолжение Путиным этих наступательных операций в нынешнем оперативном и стратегическом контексте является «стратегическим преступлением». Он тратит ограниченную российскую боевую мощь в погоне за бессмысленными с оперативной точки зрения достижениями, вместо того чтобы готовить свои силы к вероятному украинскому контрнаступлению, указывают аналитики.

Однако упрямство Путина в продолжении этих наступлений операций может иметь смысл для РФ в случае затяжного конфликта, если Запад снизит или прекратит поддержку Украины, предупреждают в Институте изучения войны. Тогда Путин может надеяться «подготовить почву для урегулирования путем переговоров на условиях, которые он уже сформулировал, включая международное признание аннексии Россией всей Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей; нейтралитет Украины; а также ее «демилитаризацию» и «денацификацию» украинской власти". В таком случае Путин может вынуждать своих командиров продолжать атаки, «все более бессмысленные в краткосрочной перспективе», поскольку осознает, что может надеяться отстоять свои [незаконные] претензии на территории четырех областей Украины лишь тогда, когда войска РФ действительно их захватят.

В то же время в ISW не считают доказанным фактом, что Путин будет «продолжать войну независимо от ее цены до дня своей смерти». Аналитики указывают на то, что диктатор до сих пор демонстративно, а иногда даже парадоксально воздерживался от того, чтобы идти ва-банк в этой войне, с самого ее начала. В частности, Путин:

пропустил несколько моментов, когда переход к полной мобилизации был необходим для РФ,

слишком долго откладывал решение о внедрении даже частичной мобилизации,

даже когда он принимал такие решения, то пытался ограничить их влияние на российское общество и экономику,

несмотря на « сталинскую» риторику, продемонстрировал значительную обеспокоенность угрозами для стабильности своего режима.

Украина и Запад не должны рассчитывать на то, что воля Путина будет сломлена определенным образом. Однако им также не следует исключать возможность того, что диктатор может в определенный момент все же решить, что затраты и риски продолжения борьбы больше не оправдываются потенциальными достижениями, считают в ISW.

Однако пока Путин не выдвигает никаких условий для переговоров, кроме полного "успеха" России. Он не прибегает к военным мерам, которые были бы разумны, если бы он серьезно относился к поиску урегулирования путем переговоров. «Нынешняя линия фронта создала бы очень благоприятные условия для возобновления российского вторжения, если бы Путин предложил принять ее как предел прекращения огня, хотя он явно не желает этого делать», — подчеркивают аналитики Института.

Чего можно добиться благодаря успешным контрнаступлениям Украины при поддержке Запада

Таким образом, чтобы убедить Путина начать переговоры на иных условиях, кроме достижения всех заявленных им целей, необходимой — хотя и не единственной — предпосылкой является серия успешных украинских контрнаступлений (а не только одно). «Украинские силы должны показать, что они могут сделать то, на что не способны российские силы: а именно изменить реальность на местах военными действиями», — констатируют аналитики ISW. ВСУ должны нанести еще больший урон российской военной силе: «до той точки, когда Путину и его ближайшему окружению станет ясно, что армия РФ не может надеяться улучшить исход войны путем продолжения боевых действий». «Поэтому многочисленные крупные украинские победы на оперативном уровне, вероятно, критически важны для создания любой перспективы урегулирования нынешнего конфликта путем переговоров или для того, чтобы заставить Путина [де-факто] принять неблагоприятные для него военные реалии при отсутствии официального урегулирования», — резюмируют эксперты Института.

В ISW видят основания ожидать, что ВСУ действительно могут добиться успехов в контрнаступлениях. В этой войне Украина уже провела две большие контрнаступательные операции, не считая вытеснения российских войск из-под Киева и севера Украины. И хотя разные мировые аналитики дискутируют о способности украинских сил пробить подготовленные оборонительные позиции РФ, однако остается фактом: в то время как российские силы продемонстрировали, что они не могут добиться значительных успехов на этом этапе войны, украинские силы еще не терпели поражений в таких попытках.

Поэтому Украине и Западу придется создать такие военные реалии, которые позволят прекратить военные действия на условиях, которые они смогут эффективно навязать Путину . Украинские силы, надлежащим образом поддержанные коллективным Западом, способны вернуть территории, которые стратегически важны для военного и экономического выживания Украины и, с другой стороны, были бы необходимы Москве для возобновления наступательных действий России на выгодных для нее условиях. ISW ранее уже оценивал оперативное и стратегическое значение разных частей оккупированной территории Украины и остается верен своим оценкам. В частности, аналитики Института предполагают, что даже без полного освобождения территории Украины можно было бы достичь линии, «которая может стать основой для длительного прекращения боевых действий на приемлемых для Украины и Запада условиях» — но эта линия пока отнюдь не близка к текущей линии фронта.

Итак, ISW считает «достаточно прямолинейным» выбор, который сейчас стоит перед Украиной и ее западными сторонниками:

Украина может в одностороннем порядке прекратить боевые действия, даже если российские атаки с земли и воздуха будут продолжены, что приведет к катастрофическому поражению (и за что почти никто не выступает);

за что почти никто не выступает); ВСУ могут продолжать борьбу очень сдержанным способом, стремясь лишь удержать то, что они сейчас контролируют — и это будет лишь побуждать Путина продолжать свои усилия ради достижения полной военной победы;

ВСУ могут начать последовательные контрнаступательные операции с двойной целью: заставить Путина принять вариант « переговорного компромисса» [на условиях Украины] или же создать военные реалии, достаточно благоприятные для Украины, чтобы Киев и его западные союзники могли фактически самостоятельно заморозить конфликт независимо от решений Путина.

«Это варианты, стоящие перед Украиной и Западом, пока Путин продолжает верить, что он может навязать свою волю силой российского оружия в течение настолько длительного периода, насколько долго он готов воевать», — резюмируют аналитики ISW.

Другие выводы аналитиков ISW за прошедшие сутки:

заместитель министра обороны Украины Анна Маляр призвала к информационной тишине относительно возможного контрнаступления Украины;

войска РФ нанесли ограниченные наземные удары на линии Сватово-Кременная, в командовании ВСУ подтвердили, что на купянско-лиманском направлении произошло 10 боев;



российские войска продолжают атаковать Бахмут и его окрестности и добились незначительных успехов в городе; российские источники утверждают, что « вагнеровцы» якобы взяли под контроль завод АЗОМ на севере Бахмута, однако эти данные не подтверждены;

вагнеровцы» якобы взяли под контроль завод АЗОМ на севере Бахмута, однако эти данные не подтверждены; войска РФ продолжали наступление вдоль линии Авдеевка-Донецк и добились незначительных успехов в Марьинке.

Карты боевых действий: бои в Бахмуте, на Донбассе, в Запорожской, Харьковской, Херсонской областях

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW