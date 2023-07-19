«Наши союзники на это не пошли бы». Украинские военные ломают все шаблоны, прорывая многослойную систему обороны россиян — Цаплиенко 19 июля, 19:13 Украинские военные стреляют из Града в сторону российских войск в Донецкой области неподалеку от Авдеевки (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova)

Военный журналист Андрей Цаплиенко в интервью Radio NV рассказал, что украинские военные на юге ломают все шаблоны, прорывая многослойную систему обороны российских оккупантов.

В эфире Radio NV Цаплиенко отметил, что наступательные операции и попытки прорыва российских линий обороны на юге происходят в нескольких локациях.

«Там, грубо говоря, многослойная система обороны. Это много километров вглубь российских укреплений. И на некоторых участках у нас есть успех», — сказал журналист.

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Он подчеркнул. что проходить укрепления россиян «крайне сложно» «и даже 100 метров, 200 метров, 300 метров на этих участках будет считаться успехом».

«Ни в одной военной доктрине наших союзников, которые предоставляют нам оружие, не описаны такие условия, в которых мы контрнаступаем. Согласно военным доктринам наших союзников, это вообще невозможно. И они никогда не пошли бы на контрнаступление в таких условиях, когда нет воздушной компоненты. Когда нет даже не то, что воздушной компоненты, нет превосходства в воздухе. Они бы не наступали. Мы это делаем. Мы ломаем все шаблоны, по которым воевала и советская армия, и западные армии также», — заявил Цаплиенко.

Представитель Генерального штаба Андрей Ковалев заявил, что Вооруженные силы Украины на юге имеют успех на направлениях Великая Новоселка — Старомайорское и Новоселка — Старомайорское, сейчас они закрепляются на достигнутых рубежах.

Кроме того, Силам обороны удалось выбить российских оккупантов с позиций возле села Орехово-Васильевка на Бахмутском направлении в Донецкой области.

18 июля командующий оперативно-стратегической группировки войск Таврия Александр Тарнавский заявлял, что на Таврическом направлении российские оккупанты отступают, а Силы обороны Украины местами имеют успехи. За сутки ВСУ уничтожили там более трех рот противника.

16 июля ВСУ заняли северную часть Старомайорского в Донецкой области, враг пытался восстановить утраченное положение, но попытка была неудачной. За село продолжаются тяжелые бои.

Заместительница министра обороны Украины Анна Маляр 17 июля заявила, что украинские войска за время наступления на Бахмутском направлении освободили от российских оккупантов более 30 кв. км территории, на Юге — почти 180 кв. км.