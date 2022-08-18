Находится в Донецке. Защитник Мариуполя Дмитрий Козацкий позвонил родным 18 августа, 22:37 Дмитрий Козацкий (Фото:Дмитрий Козацкий / Facebook)

Боец полка Азов и фотограф Дмитрий Козацкий, который вместе с другими военными держал оборону на заводе Азовсталь, связался с родными. Несколько месяцев от него не было вестей.

Об этом рассказала сестра защитника Азовстали Дарья Юрченко в комментарии 24 каналу.

Девушка рассказала, что 2 августа ей позвонили с российского номера. Сначала она подумала, что это «доброжелательные» граждане России, однако услышала в трубке голос брата.

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«„Алло, это Дима“. И я такая: „Что?“. Он еще раз: „Это Дима“… Я была в шоке. Спрашиваю „Димочка, как ты, где ты, ты жив-здоров?“», — вспоминает Дарья.

Дмитрий рассказал, что здоров и сейчас находится в оккупированном Донецке. Когда он говорил, рядом был «следователь».

Дарья рассказала, что прежде всего сказала брату, что семья очень любит его и ждет дома. Но разговор был коротким. Такой же, как и раньше, когда Дмитрию разрешили позвонить впервые — несколько секунд.

Защитник Азовстали сказал, что у него мало времени на разговор и обещал позвонить маме.

«Я была вся в слезах. Это было очень неожиданно. Даже не знала, зла или обеспокоена. Сразу позвонила родным», — рассказала Дарья.

Позже Дмитрию удалось позвонить матери.

Перед выходом из Азовстали Дмитрий Козацкий опубликовал прощальные фото из укрытия, в котором героически оборонялся украинский гарнизон.

Дмитрий Козацкий находится в российском плену. В конце мая он вышел на связь с родными и сообщил, что он жив и с ним все в порядке.

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