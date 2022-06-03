«Спасибо за убежище, Азовсталь». Защитник Мариуполя показал прощальные фото из укрытия, в котором героически оборонялся украинский гарнизон

«Спасибо за убежище, Азовсталь». Защитник Мариуполя показал прощальные фото из укрытия, в котором героически оборонялся украинский гарнизон

Диджитализация во время войны. Электронный документооборот помогает украинскому бизнесу работать эффективно

Диджитализация во время войны. Электронный документооборот помогает украинскому бизнесу работать эффективно

500 эвакуаций, сотрудничество с СБУ и прибыль в кризис: как живет холдинг «Шериф» во время полномасштабной войны

500 эвакуаций, сотрудничество с СБУ и прибыль в кризис: как живет холдинг «Шериф» во время полномасштабной войны

Бизнес во время войны. Как украинские компании помогают ВСУ и населению

Бизнес во время войны. Как украинские компании помогают ВСУ и населению

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"Свет победит" – такое название пользователи интернета дали фотографии, которую пресс-офицер полка Азов Дмитрий Козацкий сделал в мае на окруженном заводе Азовсталь / Фото: Дмитрий Козацкий

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Украины Владимир Зеленский идут по улице Банковой во время визита британского лидера в Киев 9 апреля 2022 года / Фото: ПСОПУ

Одна из улиц Бучи после освобождения города от российских захватчиков. 6 апреля 2022 года / Фото: Felipe Dana / AP Photo

Тело мужчины со связанными за спиной руками, которого, по свидетельству местных жителей, расстреляли российские солдаты, лежит посреди улицы в Буче. 3 апреля 2022 года / Фото: Zohra Bensemra / REUTERS

Одна из станций харьковского метро, которую местные жители используют в качестве укрытия во время российских обстрелов. 12 мая 2022 года / Фото: Mstyslav Chernov / AP Photo

Ряды свежих могил на кладбище в поселке Новый Крым на окраинах Мариуполя. 22 мая 2022 года / Фото: Alexander Ermochenko / REUTERS

Украинка сидит на кровати во временном приюте для беженцев, организованном в одной из школ польского Перемышля недалеко от границы с Украиной / Фото: Markus Schreiber / AP Photo

Украинский военный на блокпосту в Буче Киевской области радуется освобождению города от оккупантов. 2 апреля 2022 года / Фото: Rodrigo Abd / AP Photo

Бойцы 206-го батальона территориальной обороны "Самостійна Україна" приносят присягу в Киеве. Март 2022 года / Фото: Александр Медведев / НВ

Уничтоженный захватчиками металлургический комбинат "Азовсталь" в Мариуполе. 22 мая 2022 года / Фото: Pavel Klimov / REUTERS

Инна Стефуряк, 42-летняя жительница города Бородянка в Киевской области, играет со своей двухлетней дочерью на фоне разрушенной российскими обстрелами многоэтажки / Фото: Zohra Bensemra / REUTERS

Украинские беженцы обедают вместе с семьей, приютившей их в своем доме в Берлине, Германия / Фото: Fabrizio Bensch / REUTERS

Тело российского оккупанта лежит перед сгоревшей бронемашиной на въезде в Харьков. 24 февраля 2022 года / Фото: Максим Левин / REUTERS

Сгоревшие автомобили, собранные с улиц Ирпеня после нападения российских захватчиков. Апрель 2022 года / Фото: Александр Медведев / НВ

Жители Мариуполя прячутся от российских обстрелов на полу больницы. 4 марта 2022 года / Фото: Evgeniy Maloletka / AP Photo

Раненый боец полка Азов на заводе Азовсталь в окруженном российскими войсками Мариуполе. Май 2022 года / Фото: Дмитрий Козацкий

21-летний российский сержант Вадим Шишимарин, обвиненный в убийстве гражданского жителя Сумской области, в зале суда в Киеве. 23 мая 2022 года Шишимарин получил приговор – пожизненное заключение / Фото: Viacheslav Ratynsky / REUTERS

Виталий Ким, глава Николаевской областной военной администрации, стоит у разрушенного российскими обстрелами здания облгосадминистрации. Май 2022 года / Фото: Александр Медведев / НВ

Врач несет по коридору львовского госпиталя 11-летнюю Яну Степаненко, которая потеряла обе ноги во время российского обстрела вокзала в Краматорске, где она с семьей ждала эвакуационного поезда / Фото: Emilio Morenatti / AP Photo

Собрав груз из военного снаряжения, мужчина направляется из Польши в Украину через пункт пропуска Медыка. 1 марта 2022 года / Фото: Markus Schreiber / AP Photo

На фото, снятом с дрона в начале мая, – последствия российских обстрелов города Ирпень в пригороде Киева / Фото: Carlos Barria / REUTERS

Жительница Черниговской области приветствует украинских военных, которые проезжают мимо / Фото: Serhii Nuzhnenko / REUTERS

Женщина прощается со своим мужем, которого отправляют на фронт из Ужгорода / Фото: Serhii Hudak / REUTERS

Украинские военные проходят мимо памятника первому градоначальнику Одессы Дюку де Ришелье. После начала российского вторжения одесситы предусмотрительно обложили памятник мешками с песком / Фото: Alexandros Avramidis / REUTERS

НВ собрал 25 лучших снимков, сделанных фотографами НВ, ведущих агентств мира и защитником Азовстали Дмитрием Козацким, в течение 100 дней войны России в Украине.

НВ собрал 25 лучших снимков, сделанных фотографами НВ, ведущих агентств мира и защитником Азовстали Дмитрием Козацким, в течение 100 дней войны России в Украине.

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