Эксклюзив НВ
Боль и гнев. 25 сильнейших фото, снятых за 100 дней войны — выбор НВ
3 июня, 08:12
НВ собрал 25 лучших снимков, сделанных фотографами НВ, ведущих агентств мира и защитником Азовстали Дмитрием Козацким, в течение 100 дней войны России в Украине.
Украинские военные проходят мимо памятника первому градоначальнику Одессы Дюку де Ришелье. После начала российского вторжения одесситы предусмотрительно обложили памятник мешками с песком / Фото: Alexandros Avramidis / REUTERS
Женщина прощается со своим мужем, которого отправляют на фронт из Ужгорода / Фото: Serhii Hudak / REUTERS
Жительница Черниговской области приветствует украинских военных, которые проезжают мимо / Фото: Serhii Nuzhnenko / REUTERS
На фото, снятом с дрона в начале мая, – последствия российских обстрелов города Ирпень в пригороде Киева / Фото: Carlos Barria / REUTERS
Собрав груз из военного снаряжения, мужчина направляется из Польши в Украину через пункт пропуска Медыка. 1 марта 2022 года / Фото: Markus Schreiber / AP Photo
Врач несет по коридору львовского госпиталя 11-летнюю Яну Степаненко, которая потеряла обе ноги во время российского обстрела вокзала в Краматорске, где она с семьей ждала эвакуационного поезда / Фото: Emilio Morenatti / AP Photo
Виталий Ким, глава Николаевской областной военной администрации, стоит у разрушенного российскими обстрелами здания облгосадминистрации. Май 2022 года / Фото: Александр Медведев / НВ
21-летний российский сержант Вадим Шишимарин, обвиненный в убийстве гражданского жителя Сумской области, в зале суда в Киеве. 23 мая 2022 года Шишимарин получил приговор – пожизненное заключение / Фото: Viacheslav Ratynsky / REUTERS
Раненый боец полка Азов на заводе Азовсталь в окруженном российскими войсками Мариуполе. Май 2022 года / Фото: Дмитрий Козацкий
Жители Мариуполя прячутся от российских обстрелов на полу больницы. 4 марта 2022 года / Фото: Evgeniy Maloletka / AP Photo
Сгоревшие автомобили, собранные с улиц Ирпеня после нападения российских захватчиков. Апрель 2022 года / Фото: Александр Медведев / НВ
Тело российского оккупанта лежит перед сгоревшей бронемашиной на въезде в Харьков. 24 февраля 2022 года / Фото: Максим Левин / REUTERS
Украинские беженцы обедают вместе с семьей, приютившей их в своем доме в Берлине, Германия / Фото: Fabrizio Bensch / REUTERS
Инна Стефуряк, 42-летняя жительница города Бородянка в Киевской области, играет со своей двухлетней дочерью на фоне разрушенной российскими обстрелами многоэтажки / Фото: Zohra Bensemra / REUTERS
Уничтоженный захватчиками металлургический комбинат "Азовсталь" в Мариуполе. 22 мая 2022 года / Фото: Pavel Klimov / REUTERS
Бойцы 206-го батальона территориальной обороны "Самостійна Україна" приносят присягу в Киеве. Март 2022 года / Фото: Александр Медведев / НВ
Украинский военный на блокпосту в Буче Киевской области радуется освобождению города от оккупантов. 2 апреля 2022 года / Фото: Rodrigo Abd / AP Photo
Украинка сидит на кровати во временном приюте для беженцев, организованном в одной из школ польского Перемышля недалеко от границы с Украиной / Фото: Markus Schreiber / AP Photo
Ряды свежих могил на кладбище в поселке Новый Крым на окраинах Мариуполя. 22 мая 2022 года / Фото: Alexander Ermochenko / REUTERS
Одна из станций харьковского метро, которую местные жители используют в качестве укрытия во время российских обстрелов. 12 мая 2022 года / Фото: Mstyslav Chernov / AP Photo
Тело мужчины со связанными за спиной руками, которого, по свидетельству местных жителей, расстреляли российские солдаты, лежит посреди улицы в Буче. 3 апреля 2022 года / Фото: Zohra Bensemra / REUTERS
Одна из улиц Бучи после освобождения города от российских захватчиков. 6 апреля 2022 года / Фото: Felipe Dana / AP Photo
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Украины Владимир Зеленский идут по улице Банковой во время визита британского лидера в Киев 9 апреля 2022 года / Фото: ПСОПУ
"Свет победит" – такое название пользователи интернета дали фотографии, которую пресс-офицер полка Азов Дмитрий Козацкий сделал в мае на окруженном заводе Азовсталь / Фото: Дмитрий Козацкий
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.
Другие лонгриды
1 июня, 11:15
Партнерский проект
Бизнес во время войны. Как украинские компании помогают ВСУ и населению
31 мая, 15:56
Партнерский проект
500 эвакуаций, сотрудничество с СБУ и прибыль в кризис: как живет холдинг «Шериф» во время полномасштабной войны
24 мая, 17:44
Партнерский проект
Диджитализация во время войны. Электронный документооборот помогает украинскому бизнесу работать эффективно