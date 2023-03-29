Проехался на одной из машин. Резников показал немецкие БМП Marder в Украине — видео

29 марта, 13:14
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БМП Marder (Фото:REUTERS/Alexander Ratz)

БМП Marder (Фото:REUTERS/Alexander Ratz)

Министр обороны Алексей Резников подтвердил, что немецкие БМП Marder уже прибыли в Украину.

На опубликованном в Twitter видео Резников лично проехался на боевой машине.

По его словам, Marder является «отличным образцом немецкого качества».

Резников поблагодарил за военную помощь канцлера Германии Олафа Шольца и министра обороны Бориса Писториуса, а также весь немецкий народ.

Видео дня

https://twitter.com/tweetsNV/status/1641019594499321858

Накануне Резников опубликовал видео с британскими танками Challenger в Украине.

27 марта журнал Der Spiegel сообщил, что в Украину прибыло около 40 БМП Marder и 18 танков Leopard 2.

Министр обороны Германии Борис Писториус 20 марта говорил, что первые Marder уже отправились в Украину.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Бронетехника Алексей Резников Война России против Украины БМП Marder

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