Проехался на одной из машин. Резников показал немецкие БМП Marder в Украине — видео 29 марта, 13:14 БМП Marder (Фото:REUTERS/Alexander Ratz)

Министр обороны Алексей Резников подтвердил, что немецкие БМП Marder уже прибыли в Украину.

На опубликованном в Twitter видео Резников лично проехался на боевой машине.

По его словам, Marder является «отличным образцом немецкого качества».

Резников поблагодарил за военную помощь канцлера Германии Олафа Шольца и министра обороны Бориса Писториуса, а также весь немецкий народ.

Видео дня

Накануне Резников опубликовал видео с британскими танками Challenger в Украине.

27 марта журнал Der Spiegel сообщил, что в Украину прибыло около 40 БМП Marder и 18 танков Leopard 2.

Министр обороны Германии Борис Писториус 20 марта говорил, что первые Marder уже отправились в Украину.