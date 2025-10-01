Аварийная ситуация на ЗАЭС. Минэнерго предупредило, что горючего для генераторов есть только на 10 дней от начала блэкаута

По данным МАГАТЭ, Запорожская атомная электростанция сейчас работает исключительно на резервных дизель-генераторах, текущих запасов топлива для их работы хватит на 10 дней, сообщили в Министерстве энергетики Украины в среду, 1 октября.

Минэнерго обратилось к международному сообществу с призывом усилить давление на Россию, чтобы как можно быстрее вернуть Запорожскую атомную электростанцию под контроль Украины. В ведомстве подчеркнули, что такая необходимость связана с риском ядерной катастрофы, а чрезвычайность ситуации на станции уже подтвердила МАГАТЭ.

«Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси отметил, что такая ситуация является нестабильной с точки зрения ядерной безопасности, ведь в случае полного отключения резервных систем может возникнуть угроза расплавления ядерного топлива», — говорится в сообщении.

По поручению президента Владимира Зеленского Министерство энергетики вместе с Министерством иностранных дел ведет работу с международными организациями, чтобы максимально проинформировать мир о действиях российских оккупантов на Запорожской АЭС. В ведомствах отмечают, что эти действия представляют непосредственную угрозу ядерной и радиационной безопасности не только Украины, но и всего региона.

30 сентября Зеленский заявил, что на Запорожской атомной станции уже седьмой день аварийная ситуация. Из-за российских обстрелов станция отключена от питания и электросети. По его словам, ЗАЭС обеспечивается электричеством от дизель-генераторов, и это «чрезвычайно», ведь генераторы и станция не рассчитаны на такое и «никогда не работали в таком режиме так долго».

Инфографика: NV

23 сентября Министерство энергетики сообщило, что была отключена единственная линия электропередачи, по которой ЗАЭС получала энергию от украинской энергосистемы. Запорожскую АЭС подключили к дизель-генераторам.

На 69-й Генеральной конференции МАГАТЭ приняла резолюцию, которая требует немедленной деоккупации Запорожской АЭС и ее возвращения под полный контроль Украины.

Глава МИД Украины 27 сентября Андрей Сибига прокомментировал действия России на захваченной ею Запорожской АЭС и заявил, что оккупанты пытаются привлечь МАГАТЭ к ее переподключению, чтобы оправдать кражу.