Новый пакет оборонной помощи от США поможет Украине защитить порты — Белый дом

20 июля, 00:00
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Последствия удара по порту Одессы в ночь на 19 июля (Фото:Ukrainian Infrastructure Ministry via Facebook/Handout via REUTERS)

Последствия удара по порту Одессы в ночь на 19 июля (Фото:Ukrainian Infrastructure Ministry via Facebook/Handout via REUTERS)

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что поставки оружия в рамках нового пакета оборонной поддержки от США помогут Украине защитить порты.

«Эти способности будут становиться все более важными особенно сейчас, когда Россия вышла из зерновой сделки и возобновила атаки на портовые города, что мы увидели за последние два дня», — заявила пресс-секретарь Белого дома.

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В то же время, она отметила, что США не могут пока комментировать заявления РФ о том, что любые корабли, которые будут следовать в украинские порты, будут считаться военными целями.

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В среду, 19 июля, российские оккупанты осуществили массированную ракетную атаку против города Одессы и Одесской области. Армия страны-террориста РФ применила ракеты Калибр, Х-22, Оникс, а также дроны-камикадзе Shahed.

Целями стали портовая и критическая инфраструктура. Было попадание в зерновой и масляный терминал, где были повреждены резервуары и оборудование для загрузки.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что эта ночная атака продемонстрировала отношение страны-агрессора РФ «к продовольственной безопасности, африканским странам, ООН и перспективам глобального голода».

Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   США Вооружение Белый дом Военная помощь Поставки оружия Порт Война в Украине Война России против Украины

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