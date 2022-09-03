Силы обороны укрепляют все участки границы с Беларусью. Уничтожили подъездные пути и обустроили заграждения — ГПСУ 3 сентября, 12:27 В ГПСУ заявили, что за подступами к украинской границе ведут постоянное наблюдение (Фото:Скриншот видео Государственная пограничная служба Украины/Facebook)

Силы обороны очень укрепляют все участки границы с Беларусью. В частности, речь идет о районе Чернобыльской зоны.



Об этом сообщает Госпогранслужба в субботу, 3 сентября.

Глава ГПСУ Сергей Дейнего проверил границу в пределах зоны отчуждения. Отмечается, что на этом направлении пограничники вместе с подразделениями ВСУ, Нацгвардии и полиции постоянно увеличивают обороноспособность.

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Чтобы предотвратить новое вторжение, бойцы уничтожили подъездные пути, обустроили необходимые оборонительные элементы и инженерные заграждения. За подступами к украинской границе ведется постоянное наблюдение.

«Это направление остается не менее угрожающим, чем другие, ведь мы хорошо помним, что Беларусь позволила подразделениям вооруженных сил Российской Федерации осуществить вторжение в нашу страну и через Чернобыльскую зону. Сейчас граница по зоне отчуждения укреплена», — заявил Дейнего.

1 сентября в Генштабе заявили, что военные в Беларуси готовятся к проведению учений, на которых, по всей вероятности, проведут тренировку «освобождения части утраченной территории условного государства». Там не исключают, что речь может идти о приграничных районах Волынской, Ровенской и Житомирской областей.

В то же время вероятность проведения наступления противника с территории Беларуси или вторжения белорусских войск в Украину считают низкой.

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