«Угрозой был бы в Беларуси». Куда РФ перебрасывает 3-й армейский корпус и как он повлияет на ситуацию на фронте — эксперт

28 августа, 12:53
Эксклюзив НВ
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Россия перебрасывает технику к линии фронта (Фото:Conflict Intelligence Team via Telegram)

Россия перебрасывает технику к линии фронта (Фото:Conflict Intelligence Team via Telegram)

Новообразованный Третий армейский корпус РФ не будет иметь никаких успехов в войне против Украины, заверил в эфире Радио НВ директор военных программ Украинского центра экономических и политических исследований имени Разумкова Николай Сунгуровский.

«То, что его пытаются перебросить частично на восток и частично на юг, говорит о том, что никакого успеха от этого не будет. Определенный успех был бы тогда, если бы его использовали в качестве ударного кулака, то есть в целом. <...> Я ожидал, что его перебросят в Беларусь. Если бы его туда перебросили, это была бы действительно угроза», — рассказал Сунгуровский.

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https://www.youtube.com/watch?v=WH_QIEcz7IU

Формирование этого корпуса, по словам эксперта, началось еще в июне, но комплектование шло не слишком резво, без особых успехов. Однако, пока Сунгуровскому неизвестен его состав и состояние.

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О формировании к середине августа третьего отдельного армейского корпуса заявляла еще 29 июля украинская разведка.

Впоследствии, 27 августа, аналитики Conflict Intelligence Team (CIT) сообщили, что Россия перебрасывает на фронт 3-й армейский корпус.

По мнению американского Института изучения войны, он не сможет кардинально изменить ситуацию на поле боя.

https://www.youtube.com/watch?v=2jWL0JcFE3A&t=1s
Редактор: Юлия Козина

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