Беларусь проведет учения, на которых, вероятно, состоятся тренировки «освобождения» территорий — Генштаб 1 сентября, 16:29 Белорусские военные проведут учения (Фото:Министерство обороны Беларуси/Twitter)

Военные в Беларуси готовятся к проведению учений, на которых с большой вероятностью будет проведена тренировка «освобождения» территорий.

Об этом заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексея Громова в ходе брифинга.

По его словам, 8−14 сентября в Беларуси запланировано проведение командно-штабного учения, в ходе которого основное внимание вероятно будет уделяться вопросам ведения маневренной обороны с последующим переходом в контрнаступление с освобождением территории, временно захваченной противником.

Видео дня

«Особенностью данного учения является следующее: впервые отрабатывается вопрос освобождения временно оккупированных территорий, проведение контрнаступления и выход на государственную границу», — сказал Громов.

В учениях примут участие российские военные и страны, подписавшие договор о военной безопасности ( ОДКБ). Там будет задействовано подразделение западного оперативного командования Беларуси.

По словам заместителя Генштаба, не исключено, что подразумевается захват части пограничных Украины.

«Хочу отметить, что по замыслу командно-штабного обучения предполагается освобождение части утраченной территории условного государства. Не исключается, что под так называемой утраченной территорией подразумеваются приграничные районы Волынской, Ровенской и Житомирской областей», — отметил Громов.

При этом он добавил, что такие планы соответствуют концепции совместных действий так называемого Союзного государства (Россия и Беларусь) на украинском направлении. По словам Громова, сейчас ВСУ готовы к любым вариантам развития событий.

«Вероятность проведения наступления противника с территории Беларуси или вторжения белорусских войск в Украину остается низкой», — подытожил он.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.