«Цель — освобождение Беларуси». Лукашенко боится полк Калиновского, которому симпатизирует белорусская армия — интервью с аналитиком 23 августа, 19:59 Эксклюзив НВ Белорусский диктатор Александр Лукашенко в окружении подконтрольных ему силовиков (Фото:«администрация президента» Беларуси)

Белорусский полк имени Кастуся Калиновского сформировался в марте 2022 года для защиты Украины от полномасштабного вторжения России. Его негласное кредо, как рассказывает командир, — освобождать Беларусь через освобождение Украины.

Именно этого и боится диктатор Александр Лукашенко, считает аналитик Белорусского института стратегических исследований BISS Екатерина Шматина, ведь, по ее словам, белорусская армия симпатизирует бойцам, которые сейчас отважно защищают украинцев. В интервью Радио НВ она рассказала, какие настроения сейчас царят в Беларуси.

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— Беларусь можно считать сейчас независимым государством? Российский диктатор Владимир Путин перед началом широкомасштабного вторжения сказал немецкому канцлеру Олафу Шольцу, что ни Беларуси, ни Украины не существует и не будет существовать. Как воспринимается такой тезис сейчас белорусами?

— Я бы сказала, что белорусов это не удивляет в контексте тех переговоров об интеграции, которые [Дмитрий] Медведев инициировал еще в 2018—2019 году. И тогда начинались какие-то протесты, тревога белорусов по поводу того, что Лукашенко сдает свою независимость.

После 2020 года, репрессий, вообще вопрос об этом стал сниматься.

Если мы смотрим с точки зрения юридического наполнения этого понятия «независимости», у нас пока есть некие черты суверенитета. С другой стороны, когда наша страна предоставляет свою инфраструктуру для российской армии, можно кидаться разными юридическими понятиями, что осталось от независимости Беларуси. Но в данный момент Лукашенко не может сказать «нет» запросам Путина, поскольку он занимается собственным выживанием. И нельзя сказать, что в этом смысле Беларусь обладает суверенитетом.

Что касается заявлений Шольца о его беседах с Путиным. Эти имперские интенции Кремля — это разговор абсолютно не новый. И если посмотреть на те эссе, которые выпускались Кремлем от имени Путина несколько лет назад, когда представлялась очередная переписанная версия истории, где говорилось, что Украина и Россия якобы «один народ». О Беларуси там вообще [не упоминали]. То есть, та часть Великого Княжества Литовского и другой независимой белорусской истории тоже переписывалась так, как будто белорусы ходили в лаптях и ждали Москву, если говорить на бытовом языке.

Я бы сказала, что белорусов эти заявления не шокируют. Вопрос в том, что сейчас мы пытаемся влиять на происходящее в нашей стране, но у нас очень ограниченный инструментарий в ввиду продолжающихся репрессий.

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