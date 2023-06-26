«Позорно скрылись». В Бахмуте и его окрестностях нет «вагнеровцев» — Череватый

26 июня, 20:35
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Бахмут после полуторагодовалого противостояния военным РФ (Фото:Instagram libkos)

Бахмут после полуторагодовалого противостояния военным РФ (Фото:Instagram libkos)

Боевиков ЧВК Вагнер в Бахмуте и окрестностях города нет, сообщил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

«Вагнеровцев нет в Бахмуте. Они оттуда позорно скрылись, сейчас там главной действующей силой являются воздушно-десантные подразделения противника», — сказал он в эфире телемарафона.

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Череватый подчеркнул, что признак того, что для россиян важен Бахмут и важно его удержать. По его данным, кроме десантников в городе есть пехотные подразделения, другие ЧВК, которые соединены с минобороны РФ, а также новые завербованные уголовники из штурмовых рот Шторм Z.

«За 10 месяцев они его не смогли взять и потерять его быстро — это было бы пиком унижения», — сказал спикер.

Ранее командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский заявил, что Силы обороны продвигаются вперед на Бахмутском направлении.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Бахмут Частная военная компания Вагнера Сергей Череватый

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