На Бахмутском направлении силы обороны продвинулись на расстояние до километра 25 июня, 20:30 Украинские военные во время битвы под Бахмутом (Фото:3rd Assault Brigade/Ukrainian Armed Forces Press Service/Handout via REUTERS)

На юге и на севере от Бахмута Силы обороны Украины продвинулись на расстояние от 600 метров до километра.

Об этом сообщил в эфире телемарафона спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

«На Бахмутском направлении Силы обороны держат инициативу, продолжают штурмовые действия, теснят врага. За сутки было пройдено на южном, северном флангах вокруг Бахмута от 600 до 1000 метров», — заявил он.

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По словам представителя Восточной группировки войск ВСУ, за сутки на Бахмутском направлении уничтожено 186 оккупантов, 224 ранены, восемь взяли в плен.

Также на бахмутском направлении за сутки уничтожены танк, боевая машина пехоты, две САУ, две реактивные системы залпового огня Град, три противотанковых комплекса, три пушки Мста-Б, зенитно-ракетный комплекс Стрела-10, шесть полевых складов с боеприпасами, три дрона-камикадзе Ланцет и один беспилотник Орлан-10.

22 июня Череватый объяснял сокращение количества атак оккупантов под Бахмутом тем, что они проводят ротацию, а подразделения российских воздушно-десантных войск действуют гораздо осторожнее, чем вагнеровцы.