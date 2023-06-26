Зеленский посетил подразделения ВСУ, которые отличились в боях за Бахмут

26 июня, 18:46
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Зеленский пообщался с военнослужащими и вручил им государственные награды (Фото:пресс-служба президента)

Зеленский пообщался с военнослужащими и вручил им государственные награды (Фото:пресс-служба президента)

Президент Владимир Зеленский во время визита в Донецкую область посетил подразделения ВСУ оперативно-стратегической группировки войск Хортица, которые отличились в тяжелых боях на Бахмутском направлении.

Об этом сообщает пресс-служба президента.

Командующий Хортица генерал-полковник Александр Сырский доложил Зеленскому о детальной оперативной обстановке на этом направлении и перспективах ее развития.

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Президент Украины пообщался с военнослужащими и вручил им государственные награды. Зеленский пожелал воинам здоровья и обязательно победы.

«Украина гордится каждым из вас. Вы — крутые, крепкие. Наши настоящие украинцы. И все в государстве, кто не на фронте, прекрасно понимают, что вы проделываете сегодня самую сложную работу. И все знают, что восточное направление — очень сложное, здесь горячее. Поэтому я уверен, что большой вклад в будущую победу сделаете именно вы», — подчеркнул Зеленский.

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В частности, президент присвоил звание Героя Украины и вручил орден Золотая Звезда капитану Олегу Оливе, командиру аэромобильной роты 81-й отдельной бригады ДШУ, который за время прохождения военной службы умелыми действиями вместе с подчиненным личным составом уничтожил десятки военных противника.

После ранений офицер не раз отказывался от госпитализации и оставался вместе с собратьями на поле боя.

Зеленский также остановился на одной из АЗС Донецкой области и выпил кофе с находившимися там по делам военными. Президент пожелал бойцам здоровья и боевой удачи.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Донецкая область Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Владимир Зеленский Бахмут

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